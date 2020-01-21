Плекатиму подарунок! Дженніфер Еністон отримала нагороду за роль в серіалі

20 січня відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Awards).

Дженніфер Еністон отримала нагороду за кращу жіночу роль в серіалі Ранкове шоу.

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На своїй сторінці в Instagram Енністон подякувала команді і закликала повернутися до роботи:

– Немає зморшок … складніше, ніж здається! Десь між цими двома фотографіями мої однолітки подарували мені подарунок, який я буду плекати, і ніч, яку я ніколи не забуду, – написала Енністон.

Акторку привітали багато світових зірок: телеведучий і актор Маріо Лопес, американська супермодель Тейлор Хілл, актриса Октавія Спенсер, актор Девід Спейд та інші знаменитості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 20 Янв 2020 в 3:59 PST

Раніше Факти ICTV писали, що премія Оскар знову пройде без ведучого.

Фото: Jenniferaniston