Плекатиму подарунок! Дженніфер Еністон отримала нагороду за роль в серіалі

20 січня відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Awards).
Дженніфер Еністон отримала нагороду за кращу жіночу роль в серіалі Ранкове шоу.
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На своїй сторінці в Instagram Енністон подякувала команді і закликала повернутися до роботи:
– Немає зморшок … складніше, ніж здається! Десь між цими двома фотографіями мої однолітки подарували мені подарунок, який я буду плекати, і ніч, яку я ніколи не забуду, – написала Енністон.
Акторку привітали багато світових зірок: телеведучий і актор Маріо Лопес, американська супермодель Тейлор Хілл, актриса Октавія Спенсер, актор Девід Спейд та інші знаменитості.
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Раніше Факти ICTV писали, що премія Оскар знову пройде без ведучого.
Фото: Jenniferaniston