Популярна українська співачка Ані Лорак разом із артистом лейбла Black Star Мішею Марвіном записала нову пісню під назвою Ухожу.

Трек, опублікований на YouTube, за 12 годин зібрав більше 48 тис. переглядів.

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– Ми даруємо вам неймовірно красиву, душевну пісню про кохання. Нехай ця правдива історія зігріє ваші серця, – написала Лорак на своїй сторінці в Instagram.

Також зірка додала, що пісня доступна на всіх цифрових майданчиках.

– Я просто йду назавжди … в той момент, коли розумію, що ми витрачаємо час один одного.

Потрібно вчасно йти з поганого фільму, звільнятися з ненависної роботи і закінчувати стосунки, у яких немає майбутнього, – написав Марвін в Instagram.