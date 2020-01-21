В Україні вперше винесли тяжкий вирок інтернет-провайдеру за піратство

Вперше в Україні за порушення авторського права і суміжних прав, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, до кримінальної відповідальності притягнули пірата.

16 січня Біляївський районний суд Одеської області виніс вирок одному із інтернет-провайдерів Одеського регіону у справі щодо нелегального надання абонентам інтернет-провайдера послуги IPTV-телебачення без укладення ліцензійних договорів з правовласниками.

Згідно із законом України, порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Спільними зусиллями медіагруп 1+1 media та StarLightMedia, адвокатів Smartsolutions Law Group та Національної поліції України в ході досудового розслідування злочину було проведено два обшуки, вилучено обладнання провайдера та проведено низку судових експертиз, які довели факт вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Керуючий партнер Smartsolutions Law Group Олександр Папуця зауважив, що це вперше у практиці за порушення суміжних прав керівника компанії інтернет-провайдера було визнано судом винним у скоєнні тяжкого злочину передбаченого частиною 3 ст. 176 КК України.

Читайте: Боротьба з піратством і якісний контент: чому канали закодовують супутниковий сигнал

Було встановлено, що у період 2018-2019 років з метою отримання незаконного доходу, провайдер використовував програми мовлення телеканалів 1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, УНІАН, ПЛЮСПЛЮС, СТБ, Новий канал, ICTV, ОЦЕ, М1 та М2, не сплачуючи роялті власникам каналів і наживаючись на абонентах.

– Ми вдячні за професійну роботу правоохоронних органів та адвокатів. Питання захисту наших прав залишається у пріоритетному фокусі нашої уваги і ми очікуємо найближчим часом наступні вироки судів, − зазначив В’ячеслав Мієнко, директор з GR групи 1+1 media.

Цей випадок притягнення провайдера-пірата до кримінальної відповідальності демонструє готовність медіагруп відстоювати свої права, як правоволасників контенту, та захищати абонентів від ризику залишитись без телебачення будь-якого моменту через незаконні дії окремих провайдерів.

– Захист інтелектуальної власності − основа креативної економіки, і наше завдання, як правовласників, боротися за неї. Для нашої медіагрупи це вже другий вирок проти інтернет провайдера, який незаконно ретранслював телеканали групи. Але є і відмінність у цих двох кейсах. Перший вирок був за ч. 1 ст. 176, а цей вже за ч. 3 ст. 176, − пояснив Дмитро Левін, керівник Центру моніторингу контенту Дивізіону Digital & PayTVStarLightMedia.

Прокоментував ситуацію і Микола Фаєнгольд, комерційний директор дивізіону Digital & PayTVStarLightMedia:

– Ми в StarlightMedia намагаємося створити умови при яких співробітники медіа і автори контенту отримують гідні і комфортні умови роботи. При цьому галузь створення і споживання контенту в цілому зростає. Для StarLightMedia це є важливим і невід’ємним завданням відповідального медіабізнесу. Наша мета − якнайшвидше припинити факти піратства. Щоб потенційні злодії боялися навіть думати про крадіжку інтелектуальної власності.

Раніше Факти ICTV писали, що у StarLightMedia з’явився напрям сталого розвитку.