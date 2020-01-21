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Засмагла Каменських показала фігуру в мокрому купальнику

Популярна українська співачка Настя Каменських регулярно ділиться фотографіями зі своїми підписниками.

Нещодавно вона була на відпочинку разом зі своїм чоловіком Потапом, але незважаючи на те, що пара вже повернулася в Україну – радувати шанувальників знімками зірка не перестає.

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Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому постала в чорному купальнику на узбережжі.

Спокій, умиротворення та усамітнення, – написала вона під фото.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських показала пікантне фото в білому бікіні. Також співачка анонсувала конкурс для підписників, зазначивши, що переможця чекає сувенір з Мексики.

Джерело: Kamenskux

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