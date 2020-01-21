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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Знову найшвидший: Емінем встановив черговий рекорд з читання репу

17 січня американський репер Емінем випустив новий реліз Music To Be Murdered By. Альбом, за словами репера, було написано у стилі фільмів світового режисера Альфреда Хічкока.

Читайте: Music To Be Murdered By: Емінем раптово випустив новий альбом

Godzilla виділяється серед інших треків нового альбому репера. Це – дует із виконавцем Juice WRLD, який помер в грудні 2019 року.

Цим треком Емінем встановив власний рекорд зі швидкості читання репу: за 30 секунд репер зачитав 224 слова (або ж 328 складів). Емінем зумів зачитати 7,6 слів за секунду (або 11,3 складів).

Попередній рекорд Емінема було зафіксовано в дуетному треку з Нікі Мінаж – Majesty, де він пришвидшився до 10,3 складів за секунду. Практично така ж швидкість читання була помічена у треках Rap God, Speedom, Homicide, Lucky You та ін.

Американський репер Eminem протягом своєї кар’єри не раз дивував фанатів оригінальними техніками виконання. З часом він не сповільнив свій темп, а навпаки, прискорив його.

Раніше Факти ICTV писали про те, що  мережу розлютив альбом Емінема через трек про теракт.

Фото: Eminem

Джерело: The Telegraph

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