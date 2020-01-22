Майже готова працювати! Дорофеєва показала спекотні фото в купальнику

Популярна українська співачка, солістка групи Время и Стекло, Надія Дорофеєва більше тижня відпочивала в Домініканській Республіці разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася з шанувальниками серією вражаючих знімків на фоні пальм та океану.

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Надія Дорофеєва подякувала чоловікові за те, що за 10 хвилин він зробив багато гарних фото:

– Я готова йому урочисто вручити звання супер інста-чоловіка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 11:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 22 Янв 2020 в 3:50 PST

Раніше Факти ICTV писали, що Дорофеєва похизувалась стрункою фігурою.