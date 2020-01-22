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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Майже готова працювати! Дорофеєва показала спекотні фото в купальнику

Популярна українська співачка, солістка групи Время и Стекло, Надія Дорофеєва більше тижня відпочивала в Домініканській Республіці разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася з шанувальниками серією вражаючих знімків на фоні пальм та океану.

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Надія Дорофеєва подякувала чоловікові за те, що за 10 хвилин він зробив багато гарних фото:

– Я готова йому урочисто вручити звання супер інста-чоловіка.

 

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Раніше Факти ICTV писали, що Дорофеєва похизувалась стрункою фігурою.

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