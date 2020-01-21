Номери: прем’єра фільму Сенцова відбудеться на Berlinale 2020

Фільм Номери за однойменною п’єсою режисера Олега Сенцова, буде вперше показаний 18 лютого 2020 року в рамках спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale.

– Фільм був зрежисований дистанційно та є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів – Олег Сенцов, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтем Сеітаблаєв, – розповіли Держкіно України.

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Робочий процес Олег та Ахтем обговорювали у листах, яких було більше сотні.

Прем’єра фільму Номери в Україні запланована на осінь 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явилася інформація, що в новому фільмі Матриця-4 зіграє Ламбер Вільсон, які вже знімався у другій частині франшизи.