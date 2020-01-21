PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Номери: прем’єра фільму Сенцова відбудеться на Berlinale 2020

Фільм Номери за однойменною п’єсою режисера Олега Сенцова, буде вперше показаний 18 лютого 2020 року в рамках спеціальних показів, які присвячені ювілею Berlinale.

– Фільм був зрежисований дистанційно та є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів – Олег Сенцов, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтем Сеітаблаєв, – розповіли Держкіно України.

Читайте: Рецензія на фільм Кролик Джоджо: нам сказали вас ненавидіти

Робочий процес Олег та Ахтем обговорювали у листах, яких було більше сотні.

Прем’єра фільму Номери в Україні запланована на осінь 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явилася інформація, що в новому фільмі Матриця-4 зіграє Ламбер Вільсон, які вже знімався у другій частині франшизи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка