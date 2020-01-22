Євробачення-2020: порядок виступів конкурсантів на нацвідборі

Жеребкування на нацвідборі на Євробачення-2020 визначило порядок виступів конкурсантів.
За путівку до Нідерландів учасники поборються у двох півфіналах – вісім виконавців у кожному.
Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.
А 22 лютого відбудеться фінал національного відбору, під час якого визначиться переможець.
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Порядок виступів конкурсантів на нацвідборі на Євробачення-2020
8 лютого:
Гурт [О]
Jerry Heil
Katya Chilly
KRUTЬ
Go-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
15 лютого:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
FO SHO
Еліна Іващенко
Олександр Порядинський
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто увійшов до складу журі нацвідбору на Євробачення-2020.