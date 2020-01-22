Євробачення-2020: порядок виступів конкурсантів на нацвідборі

Жеребкування на нацвідборі на Євробачення-2020 визначило порядок виступів конкурсантів.

За путівку до Нідерландів учасники поборються у двох півфіналах – вісім виконавців у кожному.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020, залежить від журі та глядачів.

А 22 лютого відбудеться фінал національного відбору, під час якого визначиться переможець.

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Порядок виступів конкурсантів на нацвідборі на Євробачення-2020

8 лютого:

Гурт [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

KRUTЬ

Go-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

15 лютого:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Еліна Іващенко

Олександр Порядинський

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто увійшов до складу журі нацвідбору на Євробачення-2020.