Інсайдер видання Hollywood Life розповів про подробиці розставання співачки Майлі Сайрус з актором Ліамом Хемсвортом.

За його словами, актор дуже сумує за Майлі Сайрус і завжди любитиме її. Однак їм довелося розлучитися, оскільки співачка не повністю прийняла його.

– Вони розлучилися, тому що Ліам став старше, багато чого зрозумів, а у нього з Майлі так і не було традиційних відносин. Для нього це було важко, а Майлі це не прийняла. Вони обидва хотіли жити інакше, – розповіло джерело видання.

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Інсайдер додав, що у Сайрус і Хемсворта також дуже різні сім’ї, що могло вплинути на рішення співачки припинити відносини.

Нагадаємо, 11 серпня 2019 року Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт офіційно оголосили про розставання, щоб зосередитися на кар’єрі.

Джерело: Hollywood Life