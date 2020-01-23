23 січня в український прокат виходить бойовик Погані хлопці назавжди, який завершує популярну трилогію. Головні ролі у фільмі зіграли Вілл Сміт і Мартін Лоуренс.

До своїх ролей Майка Лоурі і Маркуса Бернетта вони повернулися через 17 років після виходу другої частини.

Напарники по службі в поліції Маямі Майк Лоурі і Маркус Бернетт разом розкрили чимало справ і затримали не одного поганого хлопця. Але Маркус втомився, він вже хоче на пенсію або хоча б змінити місце роботи, вік уже не той.

Він вирішив, що буде приватним детективом, ця посада спокійніша, ніж постійна стрілянина.

Майку ж дали нову команду молодих і зухвалих поліцейських, яких ще вчити і вчити. Поганим хлопцям доводиться знову об’єднатися, коли за ними починає полювання албанський найманець, який бажає помститися за смерть свого брата.

Щоб вижити, колишні напарники повинні забути про старі образи.

Плохие парни навсегда – трейлер

Цікаво, що за три дні до закінчення зйомок між режисером Майклом Беєм і Віллом Смітом відбулася суперечка через кінцівки фільму, в якій герой Сміта говорить Мартіну Лоуренсу:Я люблю тебе.

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Спочатку Сміт погодився з цією версією, але пізніше передумав і сказав, що не буде вимовляти цього. У підсумку Майкл Бей і Вілл Сміт близько двох годин сперечалися щодо цього.

Коли у них залишалося всього 15 хвилин, щоб зняти сцену, то Бей сказав Сміту, що або вони знімають цю сцену, або фільм залишається без фіналу, бо у них був вкрай щільний графік.

В результаті сцена все ж була знята і з’явилася в фінальному монтажі.

Нагадаємо, з’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.