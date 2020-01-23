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Прогнози букмекерів на Євробачення 2020: Україна в десятці

Букмекери оцінили шанси на перемогу учасників іменитого музичного конкурсу. Україна потрапила в топ-10.

Музичний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року у Нідерландах.

Читайте: Відбір на Євробачення 2020: порядок виступу учасників у першому півфіналі

Список виглядає так:

  1. Італія
  2. Росія
  3. Швеція
  4. Норвегія
  5. Данія
  6. Нідерланди
  7. Австралія
  8. Бельгія
  9. Україна
  10. Чехія
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Прогнози букмекерів на Євробачення 2020: Україна в десятці / 2 фотографии

22 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні.

Нещодавно Факти ICTV склали список пісень учасників нацвідбору на Євробачення 2020.

Джерело: Eurovisionworld

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