Букмекери оцінили шанси на перемогу учасників іменитого музичного конкурсу. Україна потрапила в топ-10.
Музичний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року у Нідерландах.
Читайте: Відбір на Євробачення 2020: порядок виступу учасників у першому півфіналі
Список виглядає так:
- Італія
- Росія
- Швеція
- Норвегія
- Данія
- Нідерланди
- Австралія
- Бельгія
- Україна
- Чехія
Прогнози букмекерів на Євробачення 2020: Україна в десятці / 2 фотографии
22 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні.
Нещодавно Факти ICTV склали список пісень учасників нацвідбору на Євробачення 2020.
Джерело: Eurovisionworld
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