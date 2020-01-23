PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Відбір на Євробачення 2020: порядок виступу учасників у другому півфіналі

Організатори національного відбору на Євробачення 2020 провели жеребкування серед 16 учасників. За її результатами стало зрозуміло, хто виступить у першому півфіналі, а хто – у другому.

До слова, у другому півфіналі, який проходитиме 15 лютого, виступлять вісім конкурсантів.

Читайте: Пісні учасників нацвідбору на Євробачення 2020

Порядок виступу учасників у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення:

  1. Moonzoo
  2. Fo Sho
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. Garna
  6. Khayat
  7. David Axelrod
  8. Tvorchi

Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка