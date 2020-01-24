Дуже спекотно! Анна Седокова тренується у крихітному топі

Екс-учасниця гурту ВІА Гра Анна Седокова поділилася із шанувальниками відвертим фото з тренування.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадр, на якому займається спортом.

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На знімку співачка лежить в облягаючому одязі, який підкреслює її відмінну форму.

– Сьогодні у мене був спортивний ранок і спільне тренування в компанії яскравої, харизматичної та дуже спортивної дівчини, – написала Седокова.

Також артистка підкреслила, що тільки зараз відчула всі м’язи і водночас прокачала своє ставлення до тренувань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Янв 2020 в 3:35 PST

Раніше Седокова поділилася фото, на якому показала екстремальне декольте у червоній сукні.

Джерело: Аnnasedokova