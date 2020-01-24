Дитину Оксані Байрак народила сурогатна мати

Режисер Оксана Байрак в анонсі нового ток-шоу на СТБ Про що мовчать жінки розповіла, що її первістка народила сурогатна мати.

– Я буду відверта так само, як і героїні зі мною. Я не вмію говорити просто так, буду сперечатися або погоджуватися з експертами, висловлювати свою думку. В одній з наших програм ми піднімемо таку важливу тему, як сурогатне материнство.

Я дуже сильна в цьому питанні, тому що моя дитина теж від сурогатної матері. Ми не просто поговоримо про це, а допоможемо героїні та кожної глядачці, яка опинилася в схожій ситуації, знайти рішення, – зазначила Байрак.

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У вересні 2019 року в Instagram Оксани Байрак з’явився пост з фото дитини і підписом: Коли світ починається з бізнес-класу. Люблю тебе. Однак незабаром вона його видалила.

Раніше Факти ICTV писали, що у сім’ї plus-size моделі Ешлі Грем та її чоловіка відеооператора Джастіна Ервіна народився син.