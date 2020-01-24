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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Екс-учасниця гурту Ленінград потрапила в Миротворець і написала лист Зеленському

До списку Миротворця потрапила колишня вокалістка гурту Ленінград Василіса Старшова. Вона написала лист до президента України Володимира Зеленського, у якому попросила у нього дозволу перебувати в Україні для подальшої участі у одному з українських вокальних шоу.

У зверненні співачка написала, що невдовзі після виходу програми в ефір її ім’я внесли у чорний список бази даних сайту Миротворець як порушниці державного кордону та учасниці пропагандистських акцій Росії.

Читайте: Всем мир: чому Винник потрапив у скандал і опинився у базі Миротворець

Василіса Старшова також пояснила, на яких підставах її внесли до бази Миротворця:

– Звинувачення висунуті мені на підставі факту моєї участі у музичному фестивалі Золота Балка у складі гурту Ленінград у Криму 2016 року.

Сама співачка запевняє, що в жодних пропагандистських акціях жодної держави ніколи не брала участі і не збирається.

Раніше Факти ICTV писали, що російського актора Костянтина Хабенського внесли у базу Миротворця.

Джерело: vasilisastarshova

Фото: vasilisastarshova

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