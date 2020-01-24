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Everything I wanted: Біллі Айліш випустила новий кліп

Біллі Айліш випустила кліп на сингл Everything I wanted.

Роботу знову зрежисирувала сама співачка, а в зйомках взяв участь її брат, разом з яким вона пише пісні.

Читайте: Найпопулярніша на PornHub: Біллі Айліш отримала новий титул після 18-річчя

Слухачі одразу вподобали новий кліп співачки, адже він розповідає про життєві ситуації.

– Якби вони знали, що те, що вони сказали, пішло б прямо в мою голову, що б вони сказали замість цього?

Це дуже сильно вразило мене, адже я згадав своїх хуліганів і про всі образливі речі, які вони мені наговорили, – пише один з користувачів у соцмережах.

Раніше Біллі Айліш випустила кліп на пісню Хanny зі свого дебютного альбому When we all fall asleep, where do we go?

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