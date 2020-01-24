Біллі Айліш випустила кліп на сингл Everything I wanted.
Роботу знову зрежисирувала сама співачка, а в зйомках взяв участь її брат, разом з яким вона пише пісні.
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Слухачі одразу вподобали новий кліп співачки, адже він розповідає про життєві ситуації.
– Якби вони знали, що те, що вони сказали, пішло б прямо в мою голову, що б вони сказали замість цього?
Це дуже сильно вразило мене, адже я згадав своїх хуліганів і про всі образливі речі, які вони мені наговорили, – пише один з користувачів у соцмережах.
Раніше Біллі Айліш випустила кліп на пісню Хanny зі свого дебютного альбому When we all fall asleep, where do we go?
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