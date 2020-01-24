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Лобода показала підтягнуту фігуру в золотому бікіні

Популярна українська співачка Світлана Лобода регулярно радує своїх підписників фотографіями з відпочинку.

Незважаючи на те, що зірка ділиться знімками, місце свого зимового відпочинку вона приховує. На жодному фото немає геотега.

Читайте: День народження і весілля: Лобода приїхала до Києва

Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фотографій у золотому бікіні.

– Доброго ранку, – написала вона під фото.

 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, Лобода випустила трек під назвою Новый Рим. Підписники відзначили, що пісня дуже нагадує мотив пісні Bad Guy Біллі Айліш.

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