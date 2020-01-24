Моторошні пригоди Сабріни – прем’єра третього сезону

На стрімінговій платформі Netflix 24 січня відбулася прем’єра третього сезону серіалу Моторошні пригоди Сабріни.

Серіал заснований на коміксах Роберто Агірре-Сакаса, які вийшли в жовтні 2018 року.

У серіалі розповідається про 16-річну напіввідьму Сабріну Спеллман,яка народжена в союзі чаклуна та простої жінки. Вона живе в невеликому місті разом з тіточками, має майже звичайне життя: друзів і хлопця, яких відмовляється залишати заради Академії незримих мистецтв.

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У новому сезоні юна відьма буде намагатися визволити свого друга Ніка з пекла, який пожертвував собою заради порятунку світу від апокаліпсису.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 січня відбулася прем’єра другого сезону серіалу Сексуальне виховання.