Афіша на 2020 рік у Києві буде наповнена іменами виконавців, які часто виступають на столичних концертних майданчиках. Також буде багато музикантів, яких в Україні вже зачекалися.

Цього року пройде вже традиційний фестиваль Atlas Weekend, який обіцяє подарувати ще багато сюрпризів меломанам.

Також у Києві виступить легендарний Lenny Kravitz, Woodkid, який давно ніде не з’являвся, та Twenty One Pilots, які в минулому році за кілька місяців продали всі квитки на свій концерт.

Факти ICTV публікують список найбільш очікуваних концертів у Києві у 2020 році.

The Comet is Coming

7 лютого, 19.00

Caribbean club

Вартість: 740-1 390 грн

Купити квитки можна тут

Один з найбільш динамічних колективів Лондона The Comet is Coming 7 лютого виступить в Києві в Caribbean Club.

Музикантів об’єднують елементи фанку, джазу, електроніки та психоделічного року, і це заворожує слухачів у всьому світі.

The Comet is Coming – це саундтрек до вигаданого апокаліпсису. У 2013 році, десь на складі в Лондоні відбулася зустріч трьох музичних космонавтів. Разом вони проклали шлях з орієнтиром на розшифровану мову Sun Ra, Френка Заппи, Джимі Хендрікса і підрозділу звукових ефектів BBC Radiophonic Workshops, який, власне, і дав назву гурту.

Bring Me The Horizon

11 лютого, 20.00

Stereo Plaza

Вартість: 1 599-4 500 грн

Купити квитки можна тут

11 лютого Bring Me The Horizon зіграє півторагодинне шоу в Stereo Plaza в рамках світового турне з останнім альбомом Амо.

Британський рок-гурт, що базується в Шеффілді, починаючи з 2004 року, прийшов до свого власного унікального звучання. У липні та листопаді 2019 року вони випустили сингли, які звучали як зізнання в любові до старих добрих традицій deathcore.

Новий альбом гурту продовжує напрям, який BMTH задали для себе на попередньому релізі That’s The Spirit. Альбом Амо був розбавлений важкими гітарами з індустріальними електронними бітами, трансовими синтезаторами і навіть ембієнтними пасажами.

Tommy Cash

27 лютого, 19.00

Atlas

Вартість: 600-1 000 грн

Купити квитки можна тут

27 лютого естонський репер Tommy Cash виступить з сольним концертом в клубі Atlas.

Про нього писали Dazed & Confused, Guardian, NME і VICE. Його творчість – це продукт сучасної веб-культури з мемами, провокаційним віжуалом, цинізмом і невгамовним бажанням веселитися.

Він перетворив пострадянську естетику в свій фірмовий стиль. Репер записує грубий хіп-хоп і читає тексти про гроші, секс і наркотики з карикатурним слов’янським акцентом. Його пісні присвячені слабкостям, відчаю і веселощам життя.

Lindemann

6 березня, 19.00

Stereo Plaza

Вартість: від 2 190 грн

Купити квитки можна тут

22 листопада потужний німецько-шведський дует Lindemann презентував свій другий альбом під назвою F&M. Саме цей реліз гурт представить 6 березня на сцені київської Stereo Plaza.

Дебютний альбом під назвою Skills In Pills, який вийшов чотири роки тому, піднявся на вершину німецького LP-чарту і отримав у Німеччині статус золотого.

Новий альбом F&M став черговим потужним етапом проекту. Skills In Pills містив тексти винятково англійською мовою, водночас новий альбом F&M представив лірику німецькою мовою в добре знайомому виконанні Тілля Ліндеманна, з його вокалом, який неможливо сплутати.

6 березня 2020 Київ отримає шанс відчути Lindemann наживо на концерті.

Bondage Fairies

7 березня, 19.00

MonteRay Club

Вартість: 400 – 700 грн

Купити квитки можна тут

Божевільні восьмибітні панки повертаються до Києва!

Історія гурту почалася у 2005 році, коли феї випустили свій перший сингл He-man, а за ним дебютний альбом What You didn’t Know When You Hired Me, який сколихнув світ такими хітами, як Indie Girl, Disco Fewer, Pink-Eye Paranoia.

Музичний стиль гурту можна описати як класичний панк-рок з елементами 8-bit. Однак самі музиканти називають свій стиль міксом лазер-року і death-панку, і їх образи виглядають відповідно.

5’nizza

9 березня, 19.00

Atlas

Вартість: 600 грн

Купити квитки можна тут

Гурт 5’nizza 9 березня виступить у Києві з сольним концертом.

Кожен концерт, як зустріч зі старими друзями. Два голоси, одна гітара і пісні, які знаєш дослівно.

Фірмовий речитатив, впізнаваний вокал, світла музика і неперевершена лірика про пошук глибинного сенсу. Пісні, що пройшли перевірку часом, а зараз на них записують сотні каверів на YouTube.

5’nizza продовжила свою історію третім альбомом Ку! у 2017 році. На концерті не обійдеться без усіма улюблених Солдат, Весна, Стрела та інших композицій, які досі звучать актуально.

MISSIO

12 березня, 20.00

Stereo Plaza

Вартість: 999 – 2 100 грн

Купити квитки можна тут

Українці вже оцінили їх фірмове звучання на UPark 2019, а тепер американський дует представить розширену програму 12 березня в малому залі Stereo Plaza в Києві.

Група характеризує свою творчість, як музику для тих, хто не відчуває себе побаченим і почутим.

– Для тих, хто залежний і хто самотній. Для тих, хто бореться з тривогою і депресією. Ми сподіваємося, що ви побачите себе так, як бачимо вас ми, – кажуть музиканти.

Nothing But Thieves

21 березня, 20.00

Stereo Plaza

Вартість: 1 298-1 899 грн

Купити квитки можна тут

Nothing But Thieves повернуться в Україну з концертом у Києві. Вже 21 березня ваші голоси зіллються в один з перших акордів Forever & Ever More або Amsterdam.

Крутий фірмовий звук Nothing But Thieves, глибокі тексти і повний відрив на сцені залишаться в пам’яті назавжди.

Британці виступили на UPark Festival 2019 і оголосили про тур містами України в березні 2020 року. Крім Києва, гурт дасть концерти у Львові та Харкові.

Latexfauna

27 березня, 20.00

HC Hall

Вартість: від 250 грн

Купити квитки можна тут

Latexfauna дадуть перший київський концерт у 2020 році у HC Hall. Успіх гурту у минулому році обіцяє набрати обертів.

Раніше хлопці радували столицю на фестивалі Вуличної їжі і на своєму сольному концерті на ПБК. Обидва виступи зібрали аншлаги, тому космічний концерт у столиці обіцяє бути цікавим.

Гурт представить хіти зі свого альбому і сингли. Також у киян буде можливість послухати нову пісню Odissey.

Editors

1 квітня, 20.00

Stereo Plaza, 20.00

Вартість: 1 200 – 5 800 грн

Купити квитки можна тут

Editors вперше зіграють у Києві та представлять найкращі хіти.

Їх знають завдяки вражаючим лайвам і ексцентричній поведінці фронтмена Тома Сміта. Всі їхні платівки, які розійшлися тиражем в 2,5 млн копій, потрапляли в топ-10 британського чарту, а дебютна – The Back Room – навіть номінувалася на Mercury Prize.

Також вони зняли відео на один з останніх синглів в українській столиці, але виступ відбудеться тільки зараз.

Вперше вони підкорили українців на фестивалі ZaxidFest у Львові, а зараз готуються до концертного дебюту в Києві.

Mando Diao

11 квітня, 19.00

Beletage

Вартість: від 990 грн

Купити квитки можна тут

Mando Diao вперше дадуть концерт у Києві та презентують новий альбом.

Гурт на сцені вже 20 років і став однією з головних фігур спочатку шведської інді-сцени, а потім європейської.

Нова платівка Bang! в якомусь сенсі підсумовує пошуки музичної свободи і доводить, що Mando Diao – це не тільки інтернаціональні хіти на кшталт Dance With Somebody або Gloria. На думку гурту, Bang! – їх найлюдяніший альбом.

LP

16 квітня, 19.00

Палац спорту

Вартість: 799-2 999 грн

Купити квитки можна тут

LP добре знайома українській аудиторії. Її концерти – це повні зали фанатів, які в унісон підспівують кожній пісні. У 2020 Україна матиме можливість заспівати з нею знову.

В рамках концерту співачка виконає треки з п’ятої за рахунком платівки Heart To Mouth і найкращі композиції зі своєї дискографії.

У Heart To Mouth, як і раніше, Лаура Перголіцці відверто говорить про любов, пристрасть, страх, невірность, жаль і спокусу. Це, мабуть, найщиріша сповідь артистки. Мультижанрова платівка вдало поєднує в собі поп, рок і електроніку, а сама LP доводить, що для неї не існує нічого неможливого.

Behemoth

12 травня, 20.00

Stereo Plaza

Вартість: 999 грн

Купити квитки можна тут

Один з найвідоміших європейських метал-гуртів сучасності повертається до Києва.

За майже 30 років творчого шляху квартет з Гданська пройшов тернистий шлях від безвісності до вершини світового музичного Олімпу.

Шоу Behemoth – це не просто концерт, але масштабне театральне дійство з декораціями та спецефектами. Захопливе і величне видовище, яке не відпускає глядача з першої до останньої ноти.

Behemoth мають неповторний стиль у всьому і створюють навколо себе свій власний світ. Світ кошмарів, наповнений темними силами і магією древніх ритуалів.

Woodkid

26 травня, 20.00

Stereo Plaza

Вартість: 950-2 450 грн

Купити квитки можна тут

Woodkid вперше виступить у Києві.

– Я повернувся! Останні 5 років я таємно працював над своїм другим альбомом і абсолютно новим концертом. Я дуже радий скоро поділитися ним з вами. До побачення у 2020 році, – написав він в середині грудня.

Дебютний сингл Woodkid випустив у березні 2011 року. Компанія Ubisoft використовувала його пісню в трейлері для комп’ютерної гри Assassin’s Creed: Revelations.

Після довгої перерви у Києва з’явилася можливість почути, над чим же працював музикант.

Lenny Kravitz

13 червня, 19.00

Палац спорту

Вартість: 1 790-9 999 грн

Купити квитки можна тут

13 червня в рамках масштабного світового турне here To Love один з найвеличніший рок-музикантів сучасності, продюсер і мультиінструменталіст Lenny Kravitz дасть концерт у Києві. Це буде перший за 12 років його виступ в Україні.

Lenny Kravitz привезе до столиці свій одинадцятий лонгплей Raise Vibration – платівку 2018 року, в якій він знову об’єднав рок-н-рол, фанк, блюз і соул.

Raise Vibration – це нові ідеї Lenny Kravitz і три десятиліття його досвіду, це потужне творче відродження, смілива, яскрава робота, яка повністю відображає дух і масштаб музиканта.

Atlas Weekend 2020

8-12 липня

ВДНГ

Вартість: від 2900 грн

Купити квитки можна тут

Цього року найбільший музичний фестиваль України буде гідно конкурувати з європейськими фестивалями, оскільки його лайнап справді виглядає вражаюче.

До події ще півроку, а список музикантів вже багатообіцяючий – Twenty One Pilots, Alt-j, Metronomy, Two Doors Cinema Club і Yungblud.

Також на фестиваль приїде репер ASAP Rocky, який минулого року пропустив Atlas Weekend через проблеми з законом.

Caribou

16 серпня, 19.00

Арт-завод Платформа

Вартість: від 730 грн

Купити квитки можна тут

Caribou знайомий нашим меломанам не з чуток – влітку 2010 року трек Odessa з його альбому Swim потрапив не тільки в безліч реклам, зробивши унікальне звучання Снейта впізнаваним з перших нот, але і крутився на багатьох українських дискотеках і радіостанціях.

Музика Дена Снейта не обмежується хітами на кшталт Odessa і Саn’t Do Without You, а також альбомами Swim і Our Love. Його творчість можна почути під трьома псевдонімами: Caribou, Manitoba і Daphni.

На арт-заводі Платформа в серпні Київ чекають не тільки головні пісні Снейта, але і свіжий альбом, який готується до випуску. Але найголовніше – атмосфера нескінченного літа за два тижні до його закінчення.

The Neighbourhood

2 грудня, 19.00

Палац спорту

Вартість: від 890 грн

Купити квитки можна тут

2 грудня 2020 року в київському Палаці спорту Джессі Разерфорд і компанія покажуть, що група може дати світу музики трохи більше, ніж Sweater Weather.

Протягом 2017 і 2018 років The Neighbourhood реалізовували найбільший і амбітний проект. Спочатку вийшов міні-альбом Hard, за ним ще один – To Imagine. Слідом – повноформатний The Neighbourhood і Ever Changing.

Спочатку концерт в Києві планувався на лютий, але гурт переніс його на грудень у зв’язку із записом нового альбому.

До слова, Anthrax виступить на Atlas Weekend 2020 в Києві. Гурт входить до великої четвірки треш-металу разом зі Slayer, Metallica і Megadeth.