Оскар 2020: стало відомо, хто вручатиме статуетки

Минулорічні лауреати кінопремії Оскар 2020 вручатимуть нагороди своїм колегам на 92-й щорічній церемонії кінопремії Оскар 2020.

Для вручення нагород цьогоріч на сцену театру Dolby вийдуть актори Рамі Малек та Махершала Алі, а також актриси Олівія Колман та Регіна Кінг.

— Нам подобається традиція присутності на сцені акторів, удостоєних премії Оскар в попередньому році, щоб відсвяткувати досягнення своїх колег, і ми раді вітати ці чотири великих таланти, – розповіли продюсери Лінетт Гавелл Тейлор і Стефані Аллен.

Four reasons to tune in to this year’s #Oscars! We’re excited to welcome our first round of presenters: https://t.co/HBtWwqAXO6 pic.twitter.com/wey3KPnZTW — The Academy (@TheAcademy) January 21, 2020

Інших кіномитців, які вручатимуть нагороди лауреатам оголосять незабаром.

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Цьогорічна премія Оскар 2020 відбудеться в ніч з 9-го на 10-е лютого у Лос-Анджелесі.

До речі, букмекери дали прогноз на головних претендентів на Оскар 2020.

Джерело: The Academy