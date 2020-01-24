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Оскар 2020: стало відомо, хто вручатиме статуетки

Минулорічні лауреати кінопремії Оскар 2020 вручатимуть нагороди своїм колегам на 92-й щорічній церемонії кінопремії Оскар 2020.

Для вручення нагород цьогоріч на сцену театру Dolby вийдуть актори Рамі Малек та Махершала Алі, а також актриси Олівія Колман та Регіна Кінг.

— Нам подобається традиція присутності на сцені акторів, удостоєних премії Оскар в попередньому році, щоб відсвяткувати досягнення своїх колег, і ми раді вітати ці чотири великих таланти, – розповіли продюсери Лінетт Гавелл Тейлор і Стефані Аллен.

Інших кіномитців, які вручатимуть нагороди лауреатам оголосять незабаром.

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Цьогорічна премія Оскар 2020 відбудеться в ніч з 9-го на 10-е лютого у Лос-Анджелесі.

До речі, букмекери дали прогноз на головних претендентів на Оскар 2020.

Джерело: The Academy

Фото: Dreamstime

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