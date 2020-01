Оскар 2020: стало відомо, хто вручатиме статуетки

Минулорічні лауреати кінопремії Оскар 2020 вручатимуть нагороди своїм колегам на 92-й щорічній церемонії кінопремії Оскар 2020.

Для вручення нагород цьогоріч на сцену театру Dolby вийдуть актори Рамі Малек та Махершала Алі, а також актриси Олівія Колман та Регіна Кінг.

Four reasons to tune in to this year’s #Oscars! We’re excited to welcome our first round of presenters: https://t.co/HBtWwqAXO6 pic.twitter.com/wey3KPnZTW

— The Academy (@TheAcademy) January 21, 2020