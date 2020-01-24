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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Всім Маямі! Настя Каменських представила новий трек іспанською

Українська співачка Настя Каменських|NK презентувала нову композицію під назвою Miami, яку вона записала в колаборації з відомим виконавцем ругетону Jacob Forever і домініканським молодим артистом Jessy Frank.

– Я працював з багатьма крутими світовими артистами, тому можу підтвердити – NK – справжній професіонал, вона не просто добре знає іспанську, вона відчуває музику, відчуває латиноамериканську культуру. Її ідея об’єднувати такі різні культури мені дуже подобається, а процес роботи з нею – ще більше, – прокоментував роботу з NK Jacob Forever.

Каменських зазначила, що їй дуже сподобався результат співпраці у тріо.

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– Коли твою ідею об’єднувати культури підтримують артисти зі світовим ім’ям, артисти, які підкорюють світові музичні чарти, це дуже надихає. Всім Майамі, – зазначила NK.

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських навіть під час відпочинку в Мексиці підтримує фігуру та займається спортом.

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