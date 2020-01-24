Співачка Тіна Кароль у інтерв’ю розповіла, що важко пережила втрату чоловіка Євгена Огіра, який помер у 2013 році від раку шлунку.

Вона зізналася, що один з її найбільших страхів – бути ніким не коханою. У житті співачка досі сумує за чоловіком. Тіна Кароль також зазначила, що ожила лише рік-півроку тому, адже весь цей час у неї був посттравматичний синдром.

– Посттравматичний синдром – це тоді, коли здається, що все буде окей, ти тримаєшся, але це страхи. Це абсолютно по-іншому. Ти можеш здогадуватися, як мені було, вважай, що все було в тумані, – говорить артистка.

Тіна Кароль переконана, що завжди говоритиме про те, що це її чоловік, її доля.

Читайте: Злиття двох світів: Тіна Кароль заспівала з Юлією Саніною

Крім того, артистка також зізналася, що чоловік навіть після смерті допомагає їй вирішувати деякі проблеми. Тіна Кароль пригадала, що була навіть ситуація, коли вона хотіла відмовитися від однієї пропозиції, але Огір уві сні порадив вчинити інакше. І вона прислухалася.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Тіна Кароль стала суддею нацвідбору на Євробачення 2020.

Джерело: Люкс ФМ