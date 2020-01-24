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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Зима: Скрипка і Соловій презентували новий кліп

Лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню Зима.

Автором слів і музики став Олег Скрипка, тому пісня увійде до сольного альбому гурту.

На YouTube-каналі Христини Соловій так описують відеороботу:

– Часто, закохавшись, люди бояться зробить крок назустріч один одному. Саме тоді їхні емоції, як маріонетки, сковані страхом бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої з осторогою ідуть на зустріч один одному. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від крижаних кайданів.

У своєму Instagram Христина Соловій повідомила, що це її перший особливий дует.

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Олег Скрипка написав, що радий поділитися з підписниками казковим відео й романтичним настроєм.

Раніше Факте ICTV писали про те, що КАZКА презентувала відверий кліп.

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