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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Біллі Портер нарешті в штанах – найекстравагантніші образи на Греммі 2020

Церемонія нагородження музичної премії Греммі 2020 відгриміла в Лос-Анджелесі.

На найголовнішу подію у світі музики зібралися як відомі виконавці, так і зіркові гості. На премію завітали Хайді Клум зі своїм чоловіком Томом Каулитцем, Лана Дель Рей, Дуа Липа та її бойфренд Анвар Хадід, Біллі Айліш, співачка Ліззо, Каміла Кабельйо, Біллі Портер та багато інших.

Біллі Айлиш стала відкриттям вечора, юна зірка забрала одразу п’ять статуеток.

Читайте: Греммі-2020: Біллі Айліш перемогла у чотирьох основних номінаціях

Концерт та нагородження переможців, звичайно, речі цікаві, проте на червоній доріжці була особлива атмосфера.

Знаменитості показали яскраві образи, проте варто зазначити, що епатажу не вистачало. Навіть Ліззо з’явилася у закритій сукні, а Біллі Портер – у штанях, що правда вони більше схожі на блискучі легінси.

Факти ICTV все ж зібрали найяскравіші образи з червоної доріжки Греммі 2020.

Аріана Гранде на Греммі 2020

 

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Bebe Rexha на Греммі 2020

 

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Thank you for having me @recordingacademy Thank you @christiancowan for making me this gorgeous suit Thank you @shaniatwain for presenting with me. A sad but beautiful night. 

Публикация от Bebe Rexha (@beberexha)

Каміла Кабельйо на Греммі 2020

 

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tank you !!! Ahhhh so many butterflies in this moment. Awards shows are basically everybody trying to keep it together while butterflies are raging lol, thank you @recordingacademy

Публикация от camila (@camila_cabello)

Lil Nas X на Греммі 2020

 

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Публикация от Lil Nas X (@lilnasx)

Cardi В на Греммі 2020

 

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@muglerofficial

Публикация от Cardib (@iamcardib)

Біллі Портер  на Греммі 2020

 

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Get on my nerves, and the curtain closes! Living for my @recordingacademy / #GRAMMYs custom @bajaeast lewk and custom hat by @sarahsokolmillinery styled by @sammyratelle. #grammys2020 . . Styling and Creative Direction by @sammyratelle for @rrrcreative agency | @thewallgroup⁠⠀ Make-Up by @nellichristine Cut by @johncotton3 Styling Assistants: @ashleymarienyc, @ashleydai1, @alexandra.bucokova Custom Look by @scottstudengerg of @bajaeast ⁠⠀ Custom Hat by @sarahsokolmillinery ⁠⠀ Mechanically enhanced by @smooth.technology ⁠⠀ Jewelry by @alexisbittar ⁠⠀ Custom handbag by @judithleiberny⁠⠀ Boots by @coach | Crystalized by @amorirstudio⁠⠀ Crystals provided by @preciosacomponents⁠⠀ Nails by @nailzbyvee | @cndworld 📸 by @santiagraphy & @gettyentertainment

Публикация от Billy Porter (@theebillyporter)

Повний список переможців Греммі-2020 ви можете подивитись у нашому матеріалі.

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