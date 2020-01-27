Церемонія нагородження музичної премії Греммі 2020 відгриміла в Лос-Анджелесі.
На найголовнішу подію у світі музики зібралися як відомі виконавці, так і зіркові гості. На премію завітали Хайді Клум зі своїм чоловіком Томом Каулитцем, Лана Дель Рей, Дуа Липа та її бойфренд Анвар Хадід, Біллі Айліш, співачка Ліззо, Каміла Кабельйо, Біллі Портер та багато інших.
Біллі Айлиш стала відкриттям вечора, юна зірка забрала одразу п’ять статуеток.
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Концерт та нагородження переможців, звичайно, речі цікаві, проте на червоній доріжці була особлива атмосфера.
Знаменитості показали яскраві образи, проте варто зазначити, що епатажу не вистачало. Навіть Ліззо з’явилася у закритій сукні, а Біллі Портер – у штанях, що правда вони більше схожі на блискучі легінси.
Факти ICTV все ж зібрали найяскравіші образи з червоної доріжки Греммі 2020.
Аріана Гранде на Греммі 2020
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Bebe Rexha на Греммі 2020
Каміла Кабельйо на Греммі 2020
Lil Nas X на Греммі 2020
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Cardi В на Греммі 2020
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Біллі Портер на Греммі 2020
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Повний список переможців Греммі-2020 ви можете подивитись у нашому матеріалі.