Співачка Біллі Айліш стала переможницею у чотирьох основних номінаціях музичної премії Греммі-2020.

Виконавиця завоювала нагороди Альбом року (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запис року, Пісня року (Bad Guy) і Кращий новий артист.

Крім того, її дебютна платівка була визнана Кращим поп-альбомом і отримала приз у номінації Кращий продакшн.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨ Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for “Bad Guy.” #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Премію Греммі також отримав брат співачки Фіннеас. За роботу над альбомом він був удостоєний нагороди Продюсер року.

До слова, кількістю нагород Греммі відзначилась також співачка Ліззо. Вона перемогла у трьох номінаціях: Краще сольне поп-виконання (Truth Hurts), Краще традиційне R&B-виконання (Jerome) і Кращий сучасний urban-альбом (Cuz I Love You).

