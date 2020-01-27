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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Греммі-2020: Біллі Айліш перемогла у чотирьох основних номінаціях

Співачка Біллі Айліш стала переможницею у чотирьох основних номінаціях музичної премії Греммі-2020.

Виконавиця завоювала нагороди Альбом року (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Запис року, Пісня року (Bad Guy) і Кращий новий артист.

Крім того, її дебютна платівка була визнана Кращим поп-альбомом і отримала приз у номінації Кращий продакшн.

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Премію Греммі також отримав брат співачки Фіннеас. За роботу над альбомом він був удостоєний нагороди Продюсер року.

До слова, кількістю нагород Греммі відзначилась також співачка Ліззо. Вона перемогла у трьох номінаціях: Краще сольне поп-виконання (Truth Hurts), Краще традиційне R&B-виконання (Jerome) і Кращий сучасний urban-альбом (Cuz I Love You).

Раніше Факти ICTV публікували список номінантів Греммі-2020.

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