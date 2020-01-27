У Лос-Анджелесі відбулася 62 церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020. Вона стала справжнім тріумфом для молодих виконавців.
Популярна 18-річна співачка Біллі Айліш отримала відразу чотири нагороди в основних номінаціях. За кількістю статуеток другою стала співачка Ліззо (Lizzo).
Факти ICTV публікують повний список лауреатів Греммі-2020
- Пісня року: Біллі Айліш – Bad Guy
- Альбом року: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Кращий новий виконавець: Біллі Айліш
- Запис року: Біллі Айліш – Bad Guy
- Краще сольне поп-виконання: Lizzo – Truth Hurts
- Краще поп-виконання дуетом або гуртом: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road
- Кращий вокальний поп-альбом: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Краща R&B-пісня: PJ Morton, JoJo – Say So
- Кращий R&B-альбом: Anderson.Paak – Ventura
- Найкраще R&B-виконання: Anderson.Paak – Come Home
- Кращий альтернативний альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride
- Кращий реп-альбом: Tyler, The Creator – Igor
- Краща реп-пісня: 21 Savage Джей Коул – A Lot
- Найкращий реп-виступ: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle
- Найкращий рок-виступ: Гарі Кларк-молодший – This Land
- Краща рок-пісня: Гарі Кларк-молодший – This Land
- Кращий рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant
- Краще музичне відео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)
- Кращий саундтрек: Леді Гага і Бредлі Купер – A Star Is Born
- Кращий оригінальний саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чорнобиль
- Кращий танцювальний запис: The Chemical Brothers – No Geography
- Кращий електронний альбом: The Chemical Brothers – No Geography
- Кращий музичний фільм: Бейонсе – Homecoming
- Кращий альбом-мюзикл: Hadestown
- Кращий розмовний альбом: Мішель Обама – Becoming
- Краща класична збірка: Надія Шпаченко – The Poetry of Places
Читайте: Список номінантів на кінопремію Оскар 2020
До слова, незабаром, у ніч з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться вручення премії Оскар 2020. Поки світ готується до головної кіноцеремонії року, Факти ICTV пропонують вам пригадати номінантів у категорії Найкраща оригінальна пісня до фільму.