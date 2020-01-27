У Лос-Анджелесі відбулася 62 церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020. Вона стала справжнім тріумфом для молодих виконавців.

Популярна 18-річна співачка Біллі Айліш отримала відразу чотири нагороди в основних номінаціях. За кількістю статуеток другою стала співачка Ліззо (Lizzo).

Факти ICTV публікують повний список лауреатів Греммі-2020

Пісня року: Біллі Айліш – Bad Guy

Альбом року: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Кращий новий виконавець: Біллі Айліш

Запис року: Біллі Айліш – Bad Guy

Краще сольне поп-виконання: Lizzo – Truth Hurts

Краще поп-виконання дуетом або гуртом: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Кращий вокальний поп-альбом: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Краща R&B-пісня: PJ Morton, JoJo – Say So

Кращий R&B-альбом: Anderson.Paak – Ventura

Найкраще R&B-виконання: Anderson.Paak – Come Home

Кращий альтернативний альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride

Кращий реп-альбом: Tyler, The Creator – Igor

Краща реп-пісня: 21 Savage Джей Коул – A Lot

Найкращий реп-виступ: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle

Найкращий рок-виступ: Гарі Кларк-молодший – This Land

Краща рок-пісня: Гарі Кларк-молодший – This Land

Кращий рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant

Краще музичне відео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)

Кращий саундтрек: Леді Гага і Бредлі Купер – A Star Is Born

Кращий оригінальний саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чорнобиль

Кращий танцювальний запис: The Chemical Brothers – No Geography

Кращий електронний альбом: The Chemical Brothers – No Geography

Кращий музичний фільм: Бейонсе – Homecoming

Кращий альбом-мюзикл: Hadestown

Кращий розмовний альбом: Мішель Обама – Becoming

Краща класична збірка: Надія Шпаченко – The Poetry of Places

Читайте: Список номінантів на кінопремію Оскар 2020

До слова, незабаром, у ніч з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться вручення премії Оскар 2020. Поки світ готується до головної кіноцеремонії року, Факти ICTV пропонують вам пригадати номінантів у категорії Найкраща оригінальна пісня до фільму.