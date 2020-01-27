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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Переможці музичної премії Греммі-2020 (СПИСОК)

У Лос-Анджелесі відбулася 62 церемонія нагородження музичної премії Греммі-2020. Вона стала справжнім тріумфом для молодих виконавців.

Популярна 18-річна співачка Біллі Айліш отримала відразу чотири нагороди в основних номінаціях. За кількістю статуеток другою стала співачка Ліззо (Lizzo).

Факти ICTV публікують повний список лауреатів Греммі-2020

  • Пісня року: Біллі Айліш – Bad Guy
  • Альбом року: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Кращий новий виконавець: Біллі Айліш
  • Запис року: Біллі Айліш – Bad Guy
  • Краще сольне поп-виконання: Lizzo – Truth Hurts
  • Краще поп-виконання дуетом або гуртом: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road
  • Кращий вокальний поп-альбом: Біллі Айліш – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
  • Краща R&B-пісня: PJ Morton, JoJo – Say So
  • Кращий R&B-альбом: Anderson.Paak – Ventura
  • Найкраще R&B-виконання: Anderson.Paak – Come Home
  • Кращий альтернативний альбом: Vampire Weekend – Father of the Bride
  • Кращий реп-альбом: Tyler, The Creator – Igor
  • Краща реп-пісня: 21 Savage Джей Коул – A Lot
  • Найкращий реп-виступ: Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy – Racks in the Middle
  • Найкращий рок-виступ: Гарі Кларк-молодший – This Land
  • Краща рок-пісня: Гарі Кларк-молодший – This Land
  • Кращий рок-альбом: Social Cues – Cage The Elephant
  • Краще музичне відео: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Official Movie)
  • Кращий саундтрек: Леді Гага і Бредлі Купер – A Star Is Born
  • Кращий оригінальний саундтрек: Hildur Guðnadóttir – Чорнобиль
  • Кращий танцювальний запис: The Chemical Brothers – No Geography
  • Кращий електронний альбом: The Chemical Brothers – No Geography
  • Кращий музичний фільм: Бейонсе – Homecoming
  • Кращий альбом-мюзикл: Hadestown
  • Кращий розмовний альбом: Мішель Обама – Becoming
  • Краща класична збірка: Надія Шпаченко – The Poetry of Places

Читайте: Список номінантів на кінопремію Оскар 2020

До слова, незабаром, у ніч з 9 на 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться вручення премії Оскар 2020. Поки світ готується до головної кіноцеремонії року, Факти ICTV пропонують вам пригадати номінантів у категорії Найкраща оригінальна пісня до фільму.

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