Американська піаністка українського походження Надія Шпаченко отримала премію Греммі-2020 у номінації Кращий збірник класичної музики за збірку The Poetry Of Places.
Крім того, піаністка претендувала на нагороду за свій дебютний альбом Woman at the New Piano (номінувався в аналогічній категорії), а також була заявлена у номінації Продюсер року в класичній музиці за альбом The Poetry Of Places.
Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні.
Congrats Best Classical Compendium winner – ‘The Poetry of Places’ @NShpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, producers
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— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 26, 2020
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До слова, Надія Шпаченко прожила в Україні до 1991 року, а потім на три роки поїхала до Ізраїлю. У 1994 році вона вирушила у США, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.
Наразі вона працює професором музики у Каліфорнійському університеті, а також широко відома в США виконанням робіт сучасних композиторів. На своїх концертах Надія Шпаченко любить імпровізувати, тому грає не тільки на роялі.
Повний список переможців Греммі-2020 ви можете подивитись у нашому матеріалі.
Фото: Nadia Shpachenko