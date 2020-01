Американська піаністка українського походження Надія Шпаченко отримала премію Греммі-2020 у номінації Кращий збірник класичної музики за збірку The Poetry Of Places.

Крім того, піаністка претендувала на нагороду за свій дебютний альбом Woman at the New Piano (номінувався в аналогічній категорії), а також була заявлена у номінації Продюсер року в класичній музиці за альбом The Poetry Of Places.

Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні.

До слова, Надія Шпаченко прожила в Україні до 1991 року, а потім на три роки поїхала до Ізраїлю. У 1994 році вона вирушила у США, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Наразі вона працює професором музики у Каліфорнійському університеті, а також широко відома в США виконанням робіт сучасних композиторів. На своїх концертах Надія Шпаченко любить імпровізувати, тому грає не тільки на роялі.

Фото: Nadia Shpachenko