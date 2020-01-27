Рецензія на фільм Джентльмени: король конопляних джунглів

Гай Річі заробив грошенят, знявши для голлівудських мейджорів Короля Артура та Аладдіна, і тепер повернувся до того, завдяки чому прославився – кримінальної комедії про британських бандюків.

Сюжет

Головний герой фільму Джентльмени – експат Міккі Пірсон, що народився у США, а вчився на ботаніка в Оксфорді. Престижний університет йому закінчити не вдалося, зате він знайшов справу усього життя – вирощування та збут марихуани.

Гострий розум та жорстокість допомогли Міккі побудувати справжню наркоімперію, розмістивши по всій Англії 12 ферм й монополізувавши ринок травички.

Лев у джунглях має один шанс вижити: не вдавати царя звірів, а царювати.

Тепер же Міккі вирішив піти на пенсію й продати свій бізнес американському мільярдеру. Проте вийти чистим з води, коли у тебе руки по лікоть у крові, а навколо плавають самі акули, виявляється нетривіальним завданням.

Режисерська робота

Сценаристом і режисером Джентльменів виступив Гай Річі. Ідею фільму він виношував останні десять років, тому стрічка стала поверненням до того, за що ми полюбили британця, котрий подарував нам Карти, гроші, два стволи та Великий куш. Хіба що у касті не вистачає Джейсона Стетхема, але він обіцяв з’явитися у наступному фільмі Річі.

У стрічці легко впізнати усі коронні фішки британця. Насамперед, заплутаний сюжет, за розгортанням якого дійсно цікаво спостерігати. Ти розумієш, що буде багато стрілянини, бійок і підстав, але хто кого і як обійде на повороті в погоні за наживою – завжди важко вгадати.

Джентльмени порадують глядачів якісним відеорядом, за який відповідав давній колега Річі Алан Стюарт, з котрим вони працюють вже більше двох десятиліть. Є тут і звичні “швидкі перемотки” подій, до яких Річі вдається у кожному своєму фільмі.

Камерність постановки й доволі бідний набір локацій з лихвою компенсуються бездоганними діалогами. Не забув Річі й про обов’язковий епізод зі свиньми, які для режисера, здається, стали на кшталт сцен зі ступнями для Тарантіно.

Актори

За словами самого Гая Річі, лише щасливий збіг обставин дозволив зібрати на знімальному майданчику такий чудовий акторський ансамбль.

Черговий свій бенефіс видав Меттью Макконагі, який виконав роль головного героя. Грінго Міккі Пірсон настільки прижився у Британії, що носить винятково стильні костюми, п’є пиво з маринованим яйцем та чаює з відставленим мізинцем.

Персонаж Макконагі прямо називає себе левом у злочинній савані старенької Британії. І як справжній лев, він не має права на помилку. Тому продаж підпільної імперії потрібно провести бездоганно.

Це вірний виграш – джекпот без турбот.

Його відданого помічника зіграв Чарлі Ганнем, котрого Гай Річі вже знімав у Королі Артурі. Героя звати просто Реймонд. Ні прізвища, ні минулого, ні його амбіцій ми не дізнаємося. При тому, що він отримав ледь не найбільше екранного часу в Джентльменах.

Роль оповідача – слизького й жадібного журналіста бульварного видання – дісталася Г’ю Гранту. Він, немов гієна, намагається висмикнути шмат м’яса з-під носа царя звірів.

Генрі Голдінг зіграв зухвалого члена китайської тріади. Парубок зрадів рішенню Пірсона відійти від справ, адже для цього молодого лева таке рішення короля злочинного світу стало символом, немов сивина у шерсті ватажка прайду, якого тепер можна скинути з трону.

Найсмішнішим виявився персонаж Коліна Фаррелла – Тренер. На перший погляд, він просто очолює своєрідну банду боксерів-гопників, які, як в дев’яності, займаються грабежами й виступають “тупими м’язами”. Проте Тренер усіляко наголошує на хибності злочинного шляху і бажає кращого для хлопців.

Не марнуйте часу, життя вам скрутить дулю.

Варто відмітити й сучасну фішку, яку Річі вигадав для банди. Вони знімають свої подвиги на камери і в гонитві за лайками викладають на Youtube у вигляді хіп-хоп кліпів.

Враження

Фільм Джентльмени вийшов справжнім поверненням Гая Річі до своєї коронної теми – британського злочинного світу. Це блискуча кримінальна комедія, де не всі персонажі дійсно є джентльменами, хоча й прагнуть до чогось більшого, аніж підстави й розбірки.

Річі подорослішав, тож подорослішали і його герої.

Нам подають не історію гангстерів-початківців, а досвідчених бандитів, котрі досягли того рівня влади й статків, коли хочеться інших привілеїв, найбільший з яких – легалізація здобутків.

Дорослість героїв видно і за їхнім ставленням до жінок. Як справжні джентльмени, вони галантні й моногамні, поважають протилежну стать, яка, за банальним висловом, має стояти за кожним успішним чоловіком.

Водночас Річі не йде на компроміс з модною у Голлівуді емансипацією, його фільм лишається сексистським. На відміну від того ж Аладдіну, герої Джентльменів не вважають жінок рівними собі. Вони, радше, цінують їх, як своє головне надбання, яке, втім, можна втратити, немов дорогу картину.

Сюжет: 7,5/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 8/10

Враження: 7,5/10

Загальна оцінка: 7,8/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Вольга Україна

Відео: Вольга Україна