Одкровення 61-річної співачки Ірини Отієвої, яку вважали королевою джазу, порівнювали з Аллою Пугачовою та Ларисою Доліною, вийшли в програмі Андрія Малахова на каналі Росія-1. Це перше її інтерв’ю за багато років.

Пісня з кінофільму Вам і не снилося (1980) зробила її знаменитою, але потім артистка раптово зникла.

Російські ЗМІ пишуть, що Отієва перестала з’являтися на публіці та виступати, а колеги стверджують, що жінка впала в депресію і пристрастилася до алкоголю, а інші кажуть, що вона відвернулася від усіх, і побоюються, що співачка хвора і їй потрібна допомога лікарів.

– Це страшно, коли ти все життя працював, і не працюєш. Страшно. Люди похилого віку не потрібні більше. Ніхто взагалі жодного разу не подзвонив. Від мене відвернулися всі, – це цитата з інтерв’ю Отієвої.

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Після виходу програми Отієва написала в Instagram, що автори програми добули цю інформацію нечесним шляхом:

– Я захворіла, температура 38,3, в цей день чекала дочку та подругу. Дзвінок у двері, відкриваю, стоять два співробітника Андрія Малахова з квітами. Я їх впізнала, пустила до себе, як добра вірменка, з усією душею запросила за стіл, нагодувала, напоїла. Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру.

При цьому вона зазначила, що всі слова дійсно належать їй:

– 10 років тому я дійсно була в депресії, коли мене зрадили мої друзі та колеги. Про цей період я і говорила! Але ці люди вибачилися!

До слова, нещодавно відомий латвійський композитор Раймонд Паулс святкував своє 84-річчя.

Фото: otieva.ru