Одкровення 61-річної співачки Ірини Отієвої, яку вважали королевою джазу, порівнювали з Аллою Пугачовою та Ларисою Доліною, вийшли в програмі Андрія Малахова на каналі Росія-1. Це перше її інтерв’ю за багато років.
Пісня з кінофільму Вам і не снилося (1980) зробила її знаменитою, але потім артистка раптово зникла.
Російські ЗМІ пишуть, що Отієва перестала з’являтися на публіці та виступати, а колеги стверджують, що жінка впала в депресію і пристрастилася до алкоголю, а інші кажуть, що вона відвернулася від усіх, і побоюються, що співачка хвора і їй потрібна допомога лікарів.
– Це страшно, коли ти все життя працював, і не працюєш. Страшно. Люди похилого віку не потрібні більше. Ніхто взагалі жодного разу не подзвонив. Від мене відвернулися всі, – це цитата з інтерв’ю Отієвої.
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Після виходу програми Отієва написала в Instagram, що автори програми добули цю інформацію нечесним шляхом:
– Я захворіла, температура 38,3, в цей день чекала дочку та подругу. Дзвінок у двері, відкриваю, стоять два співробітника Андрія Малахова з квітами. Я їх впізнала, пустила до себе, як добра вірменка, з усією душею запросила за стіл, нагодувала, напоїла. Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру.
При цьому вона зазначила, що всі слова дійсно належать їй:
– 10 років тому я дійсно була в депресії, коли мене зрадили мої друзі та колеги. Про цей період я і говорила! Але ці люди вибачилися!
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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊
До слова, нещодавно відомий латвійський композитор Раймонд Паулс святкував своє 84-річчя.
Фото: otieva.ru