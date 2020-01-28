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Факти / Шоу-бізнес / Мода

49-річна Наомі Кемпбелл повністю роздяглася для кампанії Vivienne Westwood (18+)

49-річна модель Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії, на якій повністю оголилася для рекламної кампанії відомого бренду Vivienne Westwood.

До слова, наготу Кембелл продемонструвала лише на одному знімку, а на інших вона виглядає скромніше.

Кемпбелл співпрацювала з брендом Vivienne Westwood з 1987 року, проте у 1993 році модель під час показу впала на подіумі, не втримавшись на високих підборах. Згодом багато дизайнерів пропонували Наомі повторити падіння. Хоча з тих пір вона не співпрацювала з брендом Vivienne Westwood.

– Я вірю, що в житті все відбувається, як повинно бути. Знадобилося 33 роки, щоб знятися в кампанії Vivienne Westwood, і я щаслива, що змогла зробити це в 49. Це повинно було коли-небудь статися, зазначила Наомі Кемпбелл.

Раніше Факти ICTV писали, що екс-учасниця гурту ВІА Гра Анна Седокова поділилася із шанувальниками відвертим фото з тренування.

Фото: Vivienne Westwood

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