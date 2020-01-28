Американська кіноакадемія оголосила, що на щорічному ланчі номінантів кінопремії, а також безпосередньо на церемонії у театрі Dolby гостей пригощатимуть виключно блюдами з рослинних продуктів.

— За останнє десятиліття Академія доклала чимало зусиль, щоб зменшити вуглецевий слід. Протягом останніх семи років Оскар він був нульовий. Ми продовжуємо розширювати наш план сталого розвитку з кінцевою метою стати вуглецевим нейтральними, – розповіли в Академії.

Академія вирішила взяти приклад з Голлівудської асоціації іноземної преси, коли на церемонії вручення Золотого глобуса меню складалося виключно з рослинних продуктів.

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Спершу в ньому було блюдо з чилійського морського окуня, але його замінили на гребінці королівської устриці з різотто з дикими грибами та овочами. Також до меню входила закуска із золотого буряка. На десерт подавали блюдо від кондитера Томаса Хендзі під назвою купол веганської опери.

А ось після церемонії на Балу Губернаторів меню з рослинних продуктів буде лише на 70% та на 30% з риби та м’яса.

За меню під час церемонії Оскар 2020 відповідатиме веганський ресторан Nic’s з Беверлі-Гіллз та ресторан This Messy Table з Лос-Анджелеса.

Традиційно з повним складом меню Американська кіноакадемія познайомить за кілька днів до церемонії.

Раніше Факти ICTV детально розповідали про головних номінантів на премію Оскар 2020 у категорії Найкращий фільм.