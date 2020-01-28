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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Без риби та м’яса: як змінилося меню для гостей на кінопремії Оскар 2020

Американська кіноакадемія оголосила, що на щорічному ланчі номінантів кінопремії, а також безпосередньо на церемонії у театрі Dolby гостей пригощатимуть виключно блюдами з рослинних продуктів.

— За останнє десятиліття Академія доклала чимало зусиль, щоб зменшити вуглецевий слід. Протягом останніх семи років Оскар він був нульовий. Ми продовжуємо розширювати наш план сталого розвитку з кінцевою метою стати вуглецевим нейтральними, – розповіли в Академії.

Академія вирішила взяти приклад з Голлівудської асоціації іноземної преси, коли на церемонії вручення Золотого глобуса меню складалося виключно з рослинних продуктів.

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Спершу в ньому було блюдо з чилійського морського окуня, але його замінили на гребінці королівської устриці з різотто з дикими грибами та овочами. Також до меню входила закуска із золотого буряка. На десерт подавали блюдо від кондитера Томаса Хендзі під назвою купол веганської опери.

Vegan Opera Cake

Десерт купол веганської опери

А ось після церемонії на Балу Губернаторів меню з рослинних продуктів буде лише на 70% та на 30% з риби та м’яса.

За меню під час церемонії Оскар 2020 відповідатиме веганський ресторан Nic’s з Беверлі-Гіллз та ресторан This Messy Table з Лос-Анджелеса.

Традиційно з повним складом меню Американська кіноакадемія познайомить за кілька днів до церемонії.

Раніше Факти ICTV детально розповідали про головних номінантів на премію Оскар 2020 у категорії Найкращий фільм.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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