Гурт [О] став учасником національного відбору на Євробачення 2020. В колективі виступають Олександр Каспров та Ольга Чернишова, які визначають свій стиль, як поп-музику майбутнього.

Вокалістка Оля Чернишова працювала на бек-вокалі Олега Скрипки, Джамали, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асія Ахат, Illaria, виступала разом з 10-разовим лауреатом Греммі – Боббі МакФерріном і навіть написала пісню для Тіни Кароль.

Саунд-продюсер Саша Каспров писав аранжування в останньому альбомі Джамали, бас-гітарист Єгор Гавриленко співпрацював разом з Інгрет, Алісою Тарабарової, Kadnay, The ВЙО, Ярмаком, Фаготом, Крихіткою Цахес.

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Колектив сколихнув український інтернет у 2017 році своєю піснею Мушечки. Тоді гурт почав співпрацювати з лейблом Івана Дорна Masterskaya та випустив перший міні-альбом Самий Сок. Унікальне звучання і сміливі музичні експерименти забезпечують гурту виступи на найбільших українських фестивалях: Atlas Weekend, Білі ночі, Open Podil 2017, Lviv Acoustic Fest 2017, OIFF 2017, Masterskaya Street Point, Summer Nights Odessa.

Також Гурт [О] отримали премію Хіт року від радіо Kiss Fm і приз в номінації Свіжа Кров від Jagermeister Music Awards.

У квітні 2018 вийшов міні-альбом Роби Любов з однойменним бенгером, який став другою візитною карткою колективу. У тому році гурт знову став гостем музичних фестивалів і до списку додалися: Імпульс Фест, Коктебель Джаз Фест, Via Carpatia, Street Music Day і перша поїздка за кордон на фестиваль Wschod Kultury (Польща).

У квітні 2019 року колектив випустив перший повноформатний альбом Суперінтроверт, на підтримку якого пройшов перший сольний концерт в столичному клубі Атлас.

У цьому ж році гурт у складі української делегації вдало представляє Україну на одному з найбільш значущих європейських шоукейс-фестивалів Waves Vienna.

Раніше Факти ICTV публікували повнй список конкурсантів, які пройшли в півфінали національного відбору на Євробачення.