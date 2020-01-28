PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Список номінантів на кінопремію Оскар 2020

Стали відомі всі номінанти на премію Американської кіноакадемії Оскар в 2020 році. Спеціальну церемонію оголошення провели актори Джон Чо та Іссай Рей.

Найбільшу кількість номінацій, одинадцять отримала стрічка Джокера від режисера Тодда Філліпса.

По десять номінацій одразу у трьох фільмів: 1917, Ірландець та Одного разу… в Голлівуді. В шести категоріях на перемогу претендують стрічки: Кролик Джоджо, Маленькі жінки, Шлюбна історія та Паразити.

Читайте: Джокер, Ірландець чи Кролик Джоджо: хто отримає Оскар (ГОЛОСУВАННЯ)

Повний список претендентів на нагороди 92-ї кінопремії Оскар виглядає так:

Найкращий фільм:

  • Ірландець
  • 1917
  • Джокер
  • Одного разу…в Голлівуді
  • Паразити
  • Аутсайдери
  • Маленькі жінки
  • Кролик Джоджо
  • Шлюбна історія

Найкращий актор:

  • Леонардо Ді Капріо – Одного разу… в Голлівуді
  • Адам Драйвер – Шлюбна історія
  • Хоакін Фенікс – Джокер
  • Джонатан Прайс – Два Папи
  • Антоніо Бандерас – Біль і слава

Найкраща актриса:

  • Синтія Еріво – Гаррієт
  • Скарлетт Йоханссон – Шлюбна історія
  • Сірша Ронан – Маленькі жінки
  • Шарліз Терон – Скандал
  • Рене Зеллвегер – Джуді

Найкращий режисер:

  • Пон Чжун Хо – Паразити
  • Сем Мендес – 1917
  • Тодд Філліпс – Джокер
  • Мартін Скорсезе – Ірландець
  • Квентін Тарантіно – Одного разу… в Голлівуді

Найкращий актор другого плану:

  • Том Хенкс – Прекрасний день по сусідству
  • Ентоні Хопкінс – Два Папи
  • Аль Пачіно – Ірландець
  • Джо Пеші – Ірландець
  • Бред Пітт – Одного разу… в Голлівуді

Найкраща актриса другого плану:

  • Кеті Бейтс – Справа Річарда Джуелла
  • Лора Дерн – Шлюбна історія
  • Скарлетт Йоханссон – Кролик Джоджо
  • Флоренс П’ю – Маленькі жінки
  • Марго Роббі – Скандал

Найкращий адаптований сценарій:

  • Ірландець
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькі жінки
  • Два Папи

Найкращий оригінальний сценарій:

  • 1917
  • Ножі наголо
  • Шлюбна історія
  • Паразити
  • Одного разу… в Голлівуді

Найкраща робота оператора:

  • Маяк
  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Джокер
  • Ірландець

Найкраща робота художника-постановника:

  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Паразити
  • Ірландець
  • Кролик Джоджо

Найкращий дизайн костюмів:

  • Ірландець
  • Кролик Джоджо
  • Маленькі жінки
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Джокер

Найкращий монтаж:

  • Аутсайдери
  • Ірландець
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Паразити

Найкращий композитор:

  • Джокер
  • Маленькі жінки
  • Шлюбна історія
  • Зоряні війни: Скайуокер. Схід
  • 1917

Найкраща пісня:

  • I Can not Let You Throw Yourself Away – Історія іграшок 4
  • (I’m Gonna) Love Me Again – Рокетмен
  • Stand Up – Гаррієт
  • I’m Standing With You – Прорив
  • Into The Unknown – Холодне серце 2

Найкращі візуальні ефекти:

  • 1917
  • Месники: Фінал
  • Ірландець
  • Король Лев
  • Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращий грим і зачіски:

  • Скандал
  • Малефісента: Володарка темряви
  • Джуді
  • Джокер
  • 1917

Найкраще зведення звуку:

  • Ford проти Ferrari
  • До зірок
  • Джокер
  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді

Найкращий монтаж звуку:

  • Ford проти Ferrari
  • Джокер
  • 1917
  • Одного разу… в Голлівуді
  • Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • Паразити
  • Тіло Христове
  • Країна меду
  • Біль і слава
  • Знедолені

Найкращий анімаційний фільм:

  • Клаус
  • Історія іграшок 4
  • Як приручити дракона 3
  • Містер Лінк: Загублена ланка еволюції
  • Я втратив тіло

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • Дочка
  • Котбуль
  • Незабутньо
  • Волохата любов
  • Сестра

Найкращий документальний фільм:

  • Американська фабрика
  • Печера
  • Грань демократії
  • Для Сами
  • Країна меду

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • У відсутності
  • Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)
  • Життя захоплює мене
  • Супермен з Сент-Луїса
  • Іди, біжи, ча-ча

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

  • Братство
  • Футбольний клуб нафти
  • Вікно навпроти
  • Sorria
  • Сестра

Церемонія вручення премії Оскар у 2020 пройде в ніч з 9-го на 10-е лютого. Також Факти ICTV розповідали, де пройде церемонія вручення статуеток Оскар.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка