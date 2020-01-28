Рецензія на фільм 1917: війна до останнього живого

В український прокат виходить один з головних претендентів на Оскар – воєнна стрічка 1917 від режисера двох останніх Бондів. 10 номінацій, зіркові камео та унікальний відеоряд роблять фільм обов’язковим до перегляду на великому екрані.

Сюжет

Фільм 1917 переносить глядачів у роки Першої світової війни. Якщо точніше, 6 квітня 1917 року, коли США доєдналися до Антанти й офіційно оголосити війну Німеччині. Саме тоді президент Вудро Вілсон переконав Конгрес, сказавши знамениту фразу про війну, яка покінчить з усіма війнами. Знав би він, як фатально помилився.

Головними героями стрічки стали два британські молодші капрали, яких відправляють доставити на передову важливе послання. Ціна питання – порятунок життя 1 600 солдатів, які готуються йти в атаку й ризикують потрапити у пастку німців.

Драми додає те, що на передовій перебуває брат одного з головних героїв. Хлопців всього двоє, часу обмаль, а попереду декілька миль нічийної землі із залишками німецьких та союзницьких військ.

У люту гієну чи ангельський храм дістанеться першим той, хто йде сам.

Режисерська робота

Режисером та автором ідеї є Сем Мендес. Для фільму він обрав не реальну історію, проте вибудував сценарій на основі спогадів свого діда, котрий розповідав онуку про важливість посланців під час Першої світової, коли телеграфний та телефонний зв’язок були абсолютно ненадійними.

Мендес уже отримав нагороду Гільдії режисерів США та Золотий глобус, що робить його одним з головних претендентів на Оскар. Він вибрав непросту тему воєнного конфлікту і видав кіно, що не героїзує військових, а показує реальні жахи війни.

Сцени у фільмі скомпоновані так, що глядача регулярно немов обдають холодною водою жахаючих кадрів. Ось напіврозкладена туша корови, яку німці застрелили під час відступу, ось труп солдата, що немов кланяється, заплутавшись у колючому дроті, а коли герой пробирається через натуралістичні трупи, хочеться просто заплющити очі. Та заплющити їх не вдасться через відмінний відеоряд.

Головною знахідкою для фільму 1917 став Роджер Дікінс – найкращий оператор 2019 року, за версією Американського товариства кінооператорів. Людина, що заробила Оскар за Того, хто біжить по лезу 2049, зробила фільм Мендеса візуальною іконою.

За роботу з камерою у 1917 він, вважайте, вже отримав Оскар. Весь фільм знятий неначе одним кадром. Історія про доставляння важливого послання вкладена у дві з гаком години суцільного відеоряду, який переривається лише один раз.

Решту фільму камера не відривається від головних героїв, кружляючи біля них, немов джміль навколо квітки. Зрозуміло, що це просто майстерність монтажерів, котрі зробили склейки непомітними. Та варто зауважити, що фільм знятий максимально довгими кадрами, іноді більше 8 хвилин. Для сучасного кінематографу, де камера скаче кожні 10 секунд, – це нонсенс.

Мало хто сьогодні вдається до такого. По-перше, знімати короткими дублями дешевше, коли хтось помиляється, не доводиться багато перезнімати. По-друге, в екшнах потрібно підтримувати драйв, а спробуйте вкласти багато подій в лінійну історію. Проте творцям фільму 1917 це вдалося на всі сто відсотків, вони зробили дуже видовищне кіно. Тому дивитися цю історію не на великому екрані – справжній злочин.

Актори

Афіші фільму 1917 манять такими зірковими іменами, як Колін Ферт, Бенедикт Камбербетч та Марк Стронг. Проте їм дісталися лише невеличкі епізоди.

Головними ж героями виступили Джордж Маккей та Дін-Чарльз Чепмен. Перший знявся у ролі відомого злочинця Неда Келлі у свіжому фільмі Правдива історія банди Келлі, а другого ви могли бачити у Грі престолів, де він ефектно вийшов у вікно.

Камера, як вже зазначалося, невідривно слідує за цими двома. А решта антуражу розмитим фоном проноситься повз головних героїв. Водночас все деталізовано до найменших дрібниць. Десь вони оминають солдатів у траншеях, котрі курять, їдять останній обід чи намагаються поспати перед фінальним штурмом, в інший момент край кадру чіпляє мух над тушою коня або щура, який повзе трупом солдата.

Маккей та Чепмен гарно впоралися зі своїми ролями. Молоді парубки, котрих забрали з рідної Англії воювати десь у французьких полях з німцями, мріють лише про дві речі: капітуляцію ворога та повернення додому. В них немає ідеологічних переконань чи політичних поглядів. Єдине, що заклали хлопцям у голови – це ненависть до німців, яких вони називають вошами, а то й гірше.

Враження

Фільм 1917 недаремно переміг на церемонії Золотого глобусу й потрапив до найважливіших номінацій Оскару. Ця воєнна драма досягла вершини, зображуючи війну, як нелюдську й беззмістовну м’ясорубку, що починається наче з правильних причин, а потім швидко доводить усю алогічність протистояння всередині одного біологічного виду.

Війна породжує братерство, жертовність та дає змогу стати героєм. Але навіщо комусь медаль за відвагу, якщо він готовий віддати її, щоб напитися, як персонаж фільму? Герої Мендеса сповна відчувають усю хибність конфлікту, але нічого не здатні змінити. Тож просто рятують себе та інших.

Як сказав полковник Маккензі у виконанні Камбербетча: Схоже, що ця війна триватиме до останнього живого.

Спостерігати за подіями на екрані моторошно і подекуди відверто бридко, але відірватися неможливо, бо автори змогли сумістити насичений сценарій з геніальним відеорядом. Такого вже давно не робили у кіно, тому пропустити подібний витвір мистецтва буде вкрай нерозсудливо.

Сюжет: 7,5/10

Режисерcька робота: 9/10

Актори: 8/10

Враження: 8,5/10

Загальна оцінка: 8,3/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company