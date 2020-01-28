Співачка Ірина Отієва розкритикувала телеведучого Андрія Малахова за його шоу. Вона розповіла, що працівники його програми Прямий ефір на телеканалі Росія-1 влаштували провокацію, знявши її на приховану камеру.

Співачка зазначила, що журналісти також обманули її матір і взяли у неї інтерв’ю в під’їзді:

– Яка підлість і гидота. Хвору людину в халаті і нічній сорочці використовувати як матеріал для свого журналістського хамства.

До слова, напередодні у новому випуску Прямого ефіру Андрій Малахов стверджував, що співачка давно не виходить на зв’язок і не виступає. Крім того, знайомі Ірини Отієвої розповіли про те, що вона тихо спивається і веде самітницьке життя.

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Артистка зі свого боку пояснила, що коли до неї прийшли журналісти, то вона лежала вдома з високою температурою:

– Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру, – повідомила Ірина Отієва.

Детальніше про те, чому інтерв’ю співачки Ірини Отієвої спровокувало скандал, можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: otieva.ru