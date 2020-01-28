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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Яка підлість! Отієва розкритикувала журналістів за зйомку на приховану камеру

Співачка Ірина Отієва розкритикувала телеведучого Андрія Малахова за його шоу. Вона розповіла, що працівники його програми Прямий ефір на телеканалі Росія-1 влаштували провокацію, знявши її на приховану камеру.

Співачка зазначила, що журналісти також обманули її матір і взяли у неї інтерв’ю в під’їзді:

– Яка підлість і гидота. Хвору людину в халаті і нічній сорочці використовувати як матеріал для свого журналістського хамства.

До слова, напередодні у новому випуску Прямого ефіру Андрій Малахов стверджував, що співачка давно не виходить на зв’язок і не виступає. Крім того, знайомі Ірини Отієвої розповіли про те, що вона тихо спивається і веде самітницьке життя.

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Артистка зі свого боку пояснила, що коли до неї прийшли журналісти, то вона лежала вдома з високою температурою:

– Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру, – повідомила Ірина Отієва.

 

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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊

Публикация от Ирина Отиева (@irinaotieva)

Детальніше про те, чому інтерв’ю співачки Ірини Отієвої спровокувало скандал, можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: otieva.ru

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