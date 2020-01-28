Співачка Ірина Отієва розкритикувала телеведучого Андрія Малахова за його шоу. Вона розповіла, що працівники його програми Прямий ефір на телеканалі Росія-1 влаштували провокацію, знявши її на приховану камеру.
Співачка зазначила, що журналісти також обманули її матір і взяли у неї інтерв’ю в під’їзді:
– Яка підлість і гидота. Хвору людину в халаті і нічній сорочці використовувати як матеріал для свого журналістського хамства.
До слова, напередодні у новому випуску Прямого ефіру Андрій Малахов стверджував, що співачка давно не виходить на зв’язок і не виступає. Крім того, знайомі Ірини Отієвої розповіли про те, що вона тихо спивається і веде самітницьке життя.
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Артистка зі свого боку пояснила, що коли до неї прийшли журналісти, то вона лежала вдома з високою температурою:
– Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру, – повідомила Ірина Отієва.
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Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊
Детальніше про те, чому інтерв’ю співачки Ірини Отієвої спровокувало скандал, можна прочитати в нашому матеріалі.
Фото: otieva.ru