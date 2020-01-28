У Роттердамі відбулася церемонія жеребкування півфіналів конкурсу Євробачення-2020.

Всі країни-учасниці розподілили в перший та другий півфінали.

Україна виступить у другій половині першого півфіналу, який пройде 12 травня.

Також в першому півфіналі, але в першій половині виступатиме представник Росії.

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За результатами жеребкування у першому півфіналі виступатимуть: Північна Македонія, Білорусь, Литва, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Росія, Норвегія, Кіпр, Хорватія, Азербайджан, Мальта, Ізраїль, Україна та Румунія.

У другому півфіналі: Австрія, Молдова, Польща, Сан-Марино, Сербія, Ісландія, Чеська Республіка, Греція, Естонія, Данія, Болгарія, Швейцарія, Фінляндія, Вірменія, Латвія, Грузія, Португалія та Албанія.











Євробачення 2020: у якому півфіналі виступить Україна / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що відтепер учасником нацвідбору на Євробачення 2020 в Україні може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території Росії з 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.