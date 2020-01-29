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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Джокер, Ірландець чи Кролик Джоджо: хто отримає Оскар (ГОЛОСУВАННЯ)

13 січня американська кіноакадемія оголосила списки номінантів на найпрестижнішу кінопремію Оскар у 2020 році.

Претенденти змагатимуться за заповітні статуетки Оскар у 24-х номінаціях.

Найбільшу кількість номінацій, одинадцять, отримав фільм-переможець Венеціанського кінофестивалю Джокер від режисера Тодда Філліпса. Одразу у десяти категоріях змагатимуться три фільми: Ірландець, 1917 та Одного разу…в Голлівуді.

Читайте: Букмекери назвали претендентів на Оскар 2020

На перемогу у головній номінації на Найкращий фільм претендують відразу дев’ять стрічок: Ірландець, 1917, Джокер, Одного разу…в Голлівуді, Паразити, Аутсайдери, Маленькі жінки, Кролик Джоджо та Шлюбна історія.

Факти ICTV підготували голосування і пропонують вам обрати своїх фаворитів у головних номінаціях на Оскар 2020.

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