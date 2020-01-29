Відомий канадський співак Джастін Бібер випустив нову спільну пісню з Kehlani Get Me.

Трек увійде в п’ятий альбом Бібера Changes. Платівка з’явиться 14 лютого і вже доступна для попереднього замовлення.

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У новий альбом співака увійшли 17 пісень. Дизайном обкладинки альбому Бібер поділився на своїй сторінці в Instagram.



Попередній альбом Бібера Purpose вийшов в 2015 році.

Нагадаємо, канадський співак Джастін Бібер розповів, що останні два роки лікується від хвороби Лайма.