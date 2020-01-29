Відомий канадський співак Джастін Бібер випустив нову спільну пісню з Kehlani Get Me.
Трек увійде в п’ятий альбом Бібера Changes. Платівка з’явиться 14 лютого і вже доступна для попереднього замовлення.
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У новий альбом співака увійшли 17 пісень. Дизайном обкладинки альбому Бібер поділився на своїй сторінці в Instagram.
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My new album #Changes out Feb 14. Pre-order and get the new track with my friend @kehlani ‘Get Me’ now . Link in bio
Попередній альбом Бібера Purpose вийшов в 2015 році.
Нагадаємо, канадський співак Джастін Бібер розповів, що останні два роки лікується від хвороби Лайма.