Неполіткоректна патріотична комедія Наші Котики виходить у прокат 30 січня і йтиме у кіно до 12 лютого.

Стрічку презентували режисер та автор сценарію Володимир Тихий, продюсери Уляна Супрун, Марко Супрун, Степан Бандера та Ігор Савиченко.

У головних ролях: Дмитро Тубольцев, Станіслав Бжезінський, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як та інші.

– Це перший фільм про АТО, з якого можна сміятися. Це про події 2014 року, коли хлопці прийшли на війну одними, а пішли іншими. І герої це віддзеркалювали. Володя Тихий умів це добре поставити, – каже Марко Супрун.

Трейлер фільму Наші котики

У фільмі йдеться про 2014 рік – розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів ідуть добровольцями на схід.

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На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування та й на місцевості майже не орієнтується. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

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