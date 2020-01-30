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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Бібліотека та Дарницький вокзал: екс-учасник One Direction зняв кліп у Києві

Британський співак та екс- учасник гурту One Direction Zayn зняв новий кліп на пісню Flames у Києві.

Трек записаний у колаборації із соул-співаком Jungleboi та нідерландським діджеєм R3HAB.

Зйомки кліпу Flames відбулися 31 жовтня та 1 листопада. Зокрема у кадр потрапили Національна бібліотека імені Вернадського та недобудований Дарницький вокзал.

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Режисером кліпу виступив Френк Борін, який раніше працював зі Стівеном Спілбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem та іншими.

Хореографом для клипа выступил Денис Стульников, котрые ранее срежиссировал шоу Дмитрия Монатика на НСК Олимпийский.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий канадський співак Джастін Бібер випустив нову спільну пісню з Kehlani Get Me.

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