На церемонії вручення кінопремії Оскар 2020, яка пройде у Лос-Анджелесі в театрі Dolby в ніч з 9-го на 10-е лютого, виступить 18-річна співачка Біллі Айліш.

Яку саме композицію виконає 18-річна тріумфаторка музичної премії Grammy 2020 невідомо.

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У соцмережах обговорюють, що Айліш може виконати свій хіт bad guy, який став саундтреком до фільму Скандал з Шарліз Терон та Марго Роббі в головній ролі. Стрічка номінована на премію у трьох номінаціях: Найкраща актриса (Шарліз Терон), Найкраща актриса другого плану (Марго Роббі) та Найкращий грим та зачіски (Кадзу Хіро, Енн Морган і Вівіан Бейкер).

Варто відзначити, що Біллі Айшліш напише саундтрек до фільму про Джеймса Бонда Не час помирати. Вихід стрічки у прокат запланований у квітні 2020 року.

Нагадаємо, Біллі Айліш стала абсолютною тріумфаторкою премії Grammy 2020, завоювавши статуетки у всіх головних номінаціях.

Джерело: The Academy