Церемонія вручення Оскар 2020 відбудеться у Лос-Анджелесі в ніч з 9-го на 10-е лютого у театрі Dolby.

Остаточний список претендентів на кінопремію у 24-х категоріях Американська кіноакадемія оголосила 13 січня. Цьогоріч за статуетки розгорнеться чимала боротьба, адже серед головних претендентів стрічки Мартіна Скорсезе, Квентіна Тарантіно та Сема Мендеса.

Поки кіномани гадають, кому дістануться заповітні статуетки, букмекери дали свій прогноз та визначили головних фаворитів.

Найкращий фільм

За головну нагороду змагаються одразу дев’ять стрічок. На думку букмекерських контор найбільше шансів на перемогу має стрічка Сема Мендеса – 1917. На її перемогу дають коефіцієнт 1.70. Слідом йде картина Пон Чжун Хо – Паразити з коефіцієнтом 3.50. На третій сходинці робота Квентіна Тарантіно Одного разу…в Голлівуді – 4.50.

На перемогу картини Тодда Філліпса Джокер дають 12.5, а ймовірність тріумфу Ірландця Мартіна Скорсезе оцінюється в 13.0.

Потенційний успіх стрічки Ноа Баумбаха Шлюбна історія оцінюється у 24.5, Кролика Джоджо Тайки Вайтіті у 38.0, Маленьких жінок Грети Гервіг – 65.0. А найменше шансів на перемогу у головній номінації має картина Джеймса Менголда Аутсайдери – 80.0.

Найкраща чоловіча роль

Беззаперечним фаворитом у цій номінації є Хоакін Фенікс за роль Джокера. На його перемогу дають 1.15. Потенційна перемога Адама Драйвера за роль у стрічці Шлюбна історія оцінюється у 6.00.

Інші три претенденти мають маленькі шанси на перемогу: Джонатан Прайс (Два Папи) – 20.0, Антоніо Бандерас (Біль та слава) – 25.0, Леонардо Ді Капріо (Одного разу…в Голлівуді) – 35.0.

Найкраща жіноча роль

Головною фавориткою у цій номінації є Рене Зелвегер ща роль Джуді Гарленд у стрічці Джуді. Її перемога оцінюється коефіцієнтом в 1.20. Трохи менше дають на успіх Скарлет Йоганссон за роль Ніколь Барбер у Шлюбній історії – 6.00.

Невеликі шанси на перемогу у Сінтії Еріво за роль у фільмі Гаррієт – 10.0. На потенційну перемогу Шарліз Терон (Скандал) дають 16.0, а Сірши Ронан (Маленькі жінки) – 21.0.

Найкраща режисура

На думку експертів, перемога у цій номінації дістанеться режисеру фільму 1917 Сему Мендесу. Коефіцієнт на його перемогу складає 1.50. Хороші шанси має і корейський режисер Пон Чжун Хо (Паразити) – 2.87, а ось Квентіну Тарантіно дають лише 10.0.

Ймовірність перемоги Мартіна Скорсезе складає 15.0, а ось Тодда Філліпса аж 40.0.

Найкраща чоловіча роль другого плану

Головним претендентом на перемогу у цій номінації є Бред Пітт за роль Кліффа Бута у стрічці Одного разу…в Голлівуді – 1.12. Трохи менше шансів у Джо Пеші за роль Рассела Буфаліно у стрічці Ірландець – 8.50.

Потенційна перемога Тома Хенкса (Прекрасний день по-сусідству) та Аль Пачіно за роль Джиммі Хоффи (Ірландець) оцінюється у 14.5. А на тріумф Ентоні Хопкінса (Два Папи) дають 20.0.

Найкраща жіноча роль другого плану

Експерти віддають перевагу у цій номінації Лорі Дерн за роль Нори Феншоу (Шлюбна історія). її перемогу оцінюють в 1.10. Слідом йдуть Марго Роббі (Скандал) – 7.50 та Флоренс П’ю (Маленькі жінки) – 8.50.

Найменше шансів перемогти у цій категорії має Скарлет Йоганссон (Кролик Джоджо) – 14.0 та Кеті Бейтс (Справа Річарда Джуелла) – 28.0.

Найкращий іноземний фільм

Тут без шансів для інших чотирьох претендентів, адже перемога стрічки Паразити оцінюється експертами в 1.05. А наступний переслідувач Біль та слава Педро Альмадовара має коефіцієнт на перемогу 9.00.

Ймовірність перемоги трьох інших претендентів зовсім маленька: Знедолені – 25.0, Країна меду – 33.0, Корпус Крісті – 38.0.

Найкращий анімаційний фільм

Найбільші шанси перемогти має мультфільм Історія іграшок 4. На його перемогу дають високий коефіцієнт 1.17. Трохи менше шансів у Містер Лінк: Загублена ланка еволюції – 10.0.

На перемогу мультфільму Я втратив своє тіло дають 10.5, перемога Як приручити дракона 3: Прихований світ оцінюється в 14.0. А найменше шансів має анімаційна стрічка Клаус – 22.0.

Найкраща пісня до фільму

На думку букмекерів перемога у цій номінації дістанеться композиції Love Me Again з фільму Рокетмен. На її перемогу дають 1.20. Хороші шанси перемогти є у пісні Stand Up (Гаррієт) – 8.00.

Перемога трьох інших музичних композицій оцінюється експертами маленькими коефіцієнтами: Into the Unknown (Крижане серце 2) – 11.0, I can’t let you throw yourself away (Історія іграшок 4) – 18.0, I’am Standing with You (Прорив) – 28.0.

До речі, Факти ICTV зробили голосування та пропонують вам обрати своїх фаворитів у головних номінаціях Оскара 2020.