Дочка Білла Гейтса Дженніфер виходить заміж за 28-річного єгипетського спортсмена, що займається верховою їздою із перешкодами.
На фото із соцмереж 23-річна Дженніфер позує зі своїм нареченим у снігу. На її пальці видніється весільна каблучка.
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Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions. I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over. 💍 AHHH!!!
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Дженніфер Гейтс – дочка Білла Гейтса, засновника Microsoft. Білл посідає друге місце у списку найбагатших людей світу.
Його донька навчається у Стенфордському університеті, де здобуває медичну освіту. Її нареченим став Найель Нассар – відомий єгипетський наїздник. Відомо, що він також навчався у Стенфордському університеті.
Нещодавно Факти ICTV розповідали, як Білл Гейтс стояв у черзі за бургером.
Фото: jenniferkgates