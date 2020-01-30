Дочка Білла Гейтса Дженніфер виходить заміж за 28-річного єгипетського спортсмена, що займається верховою їздою із перешкодами.

На фото із соцмереж 23-річна Дженніфер позує зі своїм нареченим у снігу. На її пальці видніється весільна каблучка.

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Дженніфер Гейтс – дочка Білла Гейтса, засновника Microsoft. Білл посідає друге місце у списку найбагатших людей світу.

Його донька навчається у Стенфордському університеті, де здобуває медичну освіту. Її нареченим став Найель Нассар – відомий єгипетський наїздник. Відомо, що він також навчався у Стенфордському університеті.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як Білл Гейтс стояв у черзі за бургером.

Фото: jenniferkgates