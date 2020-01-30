Дуже відверто! Емілі Ратаковскі знялася в прозорому боді

Відома 28-річна американська модель та актриса Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.

Кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На першому знімку Емілі позує напівоголеною у відвертому боді та білій сорочці, а на другому – в білизні і джинсах.

Презентація колекції Емілі Ратаковскі відбудеться у четвер, 30 січня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Янв 2020 в 6:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Янв 2020 в 8:36 PST

Раніше Ратаковскі також публікувала рекламні фото свого бренду, на яких з’явилася без нижньої білизни.

Фото: Еmrata