Дуже відверто! Емілі Ратаковскі знялася в прозорому боді

Відома 28-річна американська модель та актриса Емілі Ратаковскі знялася в рекламі нижньої білизни для свого бренду Inamorata.
Кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На першому знімку Емілі позує напівоголеною у відвертому боді та білій сорочці, а на другому – в білизні і джинсах.
Презентація колекції Емілі Ратаковскі відбудеться у четвер, 30 січня.
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Раніше Ратаковскі також публікувала рекламні фото свого бренду, на яких з’явилася без нижньої білизни.
Фото: Еmrata