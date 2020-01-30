Українська реп-виконавиця Alyona Alyona представила новий кліп на пісню Дикі танці.
Відеороботу повністю створено за допомогою комп’ютерної графіки і виконано в стилі популярної гри Grand Theft Auto.
У кліпі віртуальна версія Alyona Alyona розсікає на Жигулі вулицями українського міста і виконує місію Дикі танці.
У відео дійсно багато “диких танців” – під драйвовий трек рухаються усі персонажі та навіть автомобілі.
Читайте: Забирай: Alyona Alyona та Jamala випустили спільний кліп
– Друзі, а спеціально для тих, хто любить відриватися під драйвові треки, я запускаю челендж у моєму Instagram під трек Дикі танці, – написала в підпису до кліпу реп-виконавиця.
Нагадаємо, Alyona Alyona потрапила до списку 50 нових артистів 2020 року британської газети The Guardian.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+