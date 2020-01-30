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Дикі танці: Alyona Alyona представила кліп у стилі GTA та запустила челендж

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona представила новий кліп на пісню Дикі танці.

Відеороботу повністю створено за допомогою комп’ютерної графіки і виконано в стилі популярної гри Grand Theft Auto.

У кліпі віртуальна версія Alyona Alyona розсікає на Жигулі вулицями українського міста і виконує місію Дикі танці.

У відео дійсно багато “диких танців” – під драйвовий трек рухаються усі персонажі та навіть автомобілі.

Читайте: Забирай: Alyona Alyona та Jamala випустили спільний кліп

– Друзі, а спеціально для тих, хто любить відриватися під драйвові треки, я запускаю челендж у моєму Instagram під трек Дикі танці, – написала в підпису до кліпу реп-виконавиця.

Нагадаємо, Alyona Alyona потрапила до списку 50 нових артистів 2020 року британської газети The Guardian.

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