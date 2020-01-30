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Нічого не прикриває: Ратаковскі показала відео еротичної фотосесії (18+)

Американська супермодель Емілі Емілі Ратаковскі для рекламної компанії власного бренду білизни Inamorata Woman провела еротичну фотосесію.

Відео процесу модель виклала у своєму акаунті в Instagram.

Читайте: Дуже відверто! Емілі Ратаковскі знялася в прозорому боді

У ролику Емілі Ратаковскі позує у прозорому бюстгальтері та стрінгах, а також у спущених джинсах.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Our sheer polka dot collection (and a whole new website) is live @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Раніше Ратаковскі також публікувала рекламні фото свого бренду, на яких з’явилася без нижньої білизни.

Фото: emrata

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