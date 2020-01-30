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Placebo стануть хедлайнерами Atlas Weekend 2020

Легенди британського року Placebo – стануть третім хедлайнером Atlas Weekend 2020.

Вони мають декілька колаборацій із легендарним Девідом Боуї. Про їхні лайви випускають фільми, а альбоми здобувають статус платинових у рекордно короткі строки.

Наразі Placebo у студії працюють над восьмим лонгплеєм. Цього літа українці першими почують новинки британської легенди.

Читайте: Atlas Weekend 2020: де купити квитки і ціна

Раніше Факти ICTV писали, що одним з хедлайнерів Atlas Weekend 2020 оголошений репер A$AP Rocky. Музикант повинен був виступити на фестивалі в минулому році, але приїхати в Україну йому не вдалося через проблеми з законом.

Фото: Dreamstime

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