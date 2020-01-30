На 84 році життя померла зірка серіалу Санта-Барбара Мардж Дюсей. Про смерть акторки повідомила її падчерка Елізабет Перін у Facebook.

– Мені дуже сумно повідомляти таку новину, але моя мачуха Мардж мирно померла вчора вранці уві сні. Вона була справжньою жінкою і прожила чудове життя. Її дуже любили і за нею будуть дуже сумувати, – написала вона.

До слова, Мардж Дюсей дебютувала в 1967 році у фільмі Пікнік біля моря. Вона відома за серіалами Дні нашого життя, Всі мої діти, Санта-Барбара.

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У Санта-Барбарі Мардж Дюсей знялася у 83 епізодах – з 1987 по 1988 роки, де виконала роль Памели Кепвелл Конрад – першої дружини Сі Сі Кепвелла.

У 1995 році вона була номінована на премію Еммі за Кращу жіночу роль у драматичному серіалі Дороговказне світло.

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Фото: Marj Dusay Facebook Fan Club