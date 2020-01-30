70-й Берлінський кінофестиваль розпочав оголошення своєї програми.

Факти ICTV зібрали список основних фільмів Berlinale 2020.

Berlin Alexanderplatz, реж. Буран Кврбані Дау. Наташа, реж. Ілля Хржановський Domangchin yeoja / Жінка, що біжить, реж. Хон Сан-су Effacer l’historique / Видалена історія, реж. Бенуа Делепін та Гюстав Керверн El prófugo / Порушник, реж. Наталія Мета Favolacce / Погані казки, реж. Даміано та Фабіо Д’інноченцо First Cow / Перша корова, реж. Келлі Райхардт Irradiés / Опромінений, реж. Ритхі Пань Le sel des larmes / Сіль сліз, реж. Філіп Гаррель Never Rarely Sometimes Always / Ніколи – рідко, іноді – завжди, реж. Еліза Хітман Rizi / Дні, реж. Цай Мінлян The Roads Not Taken /Непідкорені дороги, реж. Саллі Поттер Schwesterlein / Моя молодша сестра, реж. Стефані Шуа та Вероніка Реймон Sheytan vojud nadarad / Зла не існує, реж. Мохаммад Расулоф Siberia / Сибір, реж. Абель Феррара Todos os mortos / Усі мерці, реж. Каетано Готардо та Марко Дутра Undine / Русалка, реж. Крістіан Петцольд Volevo nascondermi / Приховане, реж. Джорджо Дірітті Та Еліо Джермано

У рамках Berlinale 2020 також відбудеться світова прем’єра українського фільму Номери Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва.

– Конкурсні фільми розкажуть інтимні та приголомшливі, індивідуальні та колективні історії, що обов’язково вплинуть на нашу аудиторію, – сказав один із керівників фестивалю Карло Чатріан.

Незабаром буде уточнено списки фільмів, що увійшли до категорій Berlinale Special та Berlinale Series.

Раніше Факти ICTV писали проте, що на Венеційському кінофестивалі український фільм став найкращим в одній з категорій.

Джерело: Berlinale