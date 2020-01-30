34-річна американська співачка Сіара вагітна третьою дитиною.
Зірка повідомила радісну новину, поділившись фотографією, де вона позує у бікіні з округлим животиком.
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Її чоловік Расселл Вілсон також опублікував фотографію з тієї локації.
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Вони підписали свої фото однаково: Номер 3.
У коментарях Сіару та Рассела привітали тисячі прихильників, а також зіркові друзі: першими стали сестри із сім’ї Кардаш’ян.
Подружжя разом, починаючи з 2016 року. Сіара виховує дворічну доньку та п’ятирічного сина від свого екс-партнера – репера Future.
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