34-річна американська співачка Сіара вагітна третьою дитиною.

Зірка повідомила радісну новину, поділившись фотографією, де вона позує у бікіні з округлим животиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Number 3. 📸: @DangeRussWilson Публикация от Ciara (@ciara) 30 Янв 2020 в 5:20 PST

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Її чоловік Расселл Вілсон також опублікував фотографію з тієї локації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Number 3. @Ciara Публикация от Russell Wilson (@dangerusswilson) 30 Янв 2020 в 5:37 PST

Вони підписали свої фото однаково: Номер 3.

У коментарях Сіару та Рассела привітали тисячі прихильників, а також зіркові друзі: першими стали сестри із сім’ї Кардаш’ян.

Подружжя разом, починаючи з 2016 року. Сіара виховує дворічну доньку та п’ятирічного сина від свого екс-партнера – репера Future.

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