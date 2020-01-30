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Сіара вагітна втретє

34-річна американська співачка Сіара вагітна третьою дитиною.

Зірка повідомила радісну новину, поділившись фотографією, де вона позує у бікіні з округлим животиком.

 

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Number 3. 📸: @DangeRussWilson

Публикация от Ciara (@ciara)

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Її чоловік Расселл Вілсон також опублікував фотографію з тієї локації.

 

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Number 3. @Ciara

Публикация от Russell Wilson (@dangerusswilson)

Вони підписали свої фото однаково: Номер 3.

У коментарях Сіару та Рассела привітали тисячі прихильників, а також зіркові друзі: першими стали сестри із сім’ї Кардаш’ян.

Подружжя разом, починаючи з 2016 року. Сіара виховує дворічну доньку та п’ятирічного сина від свого екс-партнера – репера Future.

Раніше Факти ICTV писали, що модель Ешлі Грем народила первістка.

Фото: Dreamstime

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